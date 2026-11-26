Líderes de China, Rusia y EE.UU. firman declaración en Shenzhen sobre reforma de la ONU y energía nuclear, excluyendo a Latinoamérica y dejando sin resolución conflictos clave.

En la ciudad china de Shenzhen, los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump celebraron una cumbre histórica que busca reconfigurar el equilibrio geopolítico global. Este encuentro se desarrolló al margen de la reunión principal del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, generando un escenario de tensión diplomática y expectativas incumplidas. La ausencia de declaraciones sobre conflictos activos reveló las verdaderas prioridades de las tres potencias al intentar redefinir el orden internacional existente.

Novedades de la declaración conjunta de Shenzhen

El documento oficial aprobado por los mandatarios Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump establece cuatro puntos específicos para la cooperación futura. Estos temas incluyen impulsar la reforma de las Naciones Unidas, aumentar el suministro de derivados del petróleo para estabilizar la energía, cuestionar la inmunidad de funcionarios ante la Corte Penal Internacional y comprometerse a evitar una guerra nuclear sin acuerdos detallados sobre reducción de riesgos.

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Esta declaración conjunta no abordó los temas centrales esperados por la comunidad internacional, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ni la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos con el apoyo de Israel. La omisión de estos conflictos específicos deja claro que los líderes prefieren establecer un nuevo marco de seguridad sin resolver las disputas territoriales actuales, priorizando la estructura del poder sobre la paz inmediata.

Exclusión latinoamericana y visión posoccidental

El politólogo César Sabas señala que la reunión demuestra cómo América Latina quedó completamente al margen, al igual que otros países no pertenecientes al núcleo de las grandes potencias militares. La región entera deberá ajustarse a los entendimientos que Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump alcancen entre sí, reflejando una reconfiguración del orden mundial donde solo tres actores tienen peso decisivo.

En contraste, líderes europeos se reunieron bajo la consigna de buscar la paz en Ucrania y la seguridad de Europa, enfrentando la indiferencia mostrada por Donald Trump. Iván Gatón, experto en relaciones internacionales, interpreta este escenario como el fin del mundo basado en reglas, reemplazado por la doctrina del más fuerte donde los intereses nacionales se imponen mediante el poder militar sin considerar el diálogo diplomático tradicional.

Desplazamiento económico de Asia y transición global

La decisión de celebrar este evento en China subraya la transferencia de poder económico y demográfico hacia Asia, la cual aporta más al crecimiento del PIB mundial que la región transatlántica. Iván Gatón explica que, exceptuando el aporte del veintitrés por ciento del PIB de Estados Unidos, la manufactura, el comercio y la tecnología se concentran ahora en Asia, donde la población crece mientras Europa y Norteamérica envejecen y pierden peso relativo.

Los expertos advierten que la reunión evidencia el declive de las herramientas de seguridad surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, donde el derecho internacional dictaba las normas. Dos de los tres presidentes presentes dirigen estados que no son defensores tradicionales del orden legal, lo que confirma el fin de una era donde las potencias ganadoras establecían reglas universales para resolver disputas globales.

Implicaciones para México y la estrategia de Sheinbaum

El contexto de la cumbre se enmarca dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que incluye a otras dieciocho economías como México, Chile y Perú. La presencia de los mandatarios Claudia Sheinbaum, José Antonio Kast y Keiko Fujimori indica que sus gobiernos buscan intereses económicos específicos, priorizando el fortalecimiento de relaciones comerciales con China sobre la integración regional.

Claudia Sheinbaum aprovechó su participación en APEC para firmar memorandos de entendimiento con China en áreas de medioambiente, energía, salud y cooperación internacional. Esta jugada estratégica ocurre mientras se negocia el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscando equilibrar la dependencia económica con Estados Unidos mediante nuevas alianzas con el gigante asiático.

México mantiene una posición estratégica pero compleja, negociando desde una postura desigual y sin una estrategia regional compartida con sus vecinos. La región no es un actor completamente pasivo en este nuevo escenario, pero carece de la fuerza suficiente para imponer sus propios términos en la reconfiguración del orden mundial liderada por Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump.