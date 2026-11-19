Líderes de EE.UU., China y Rusia reúnen para discutir seguridad nuclear, suministros petroleros y reformas de la ONU, criticando a la Corte Penal Internacional en una histórica encuentro en la APEC.

Los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping iniciaron una reunión tripartita sin precedentes enfocada en reducir los riesgos nucleares y estabilizar los suministros globales de petróleo. Según informaron funcionarios chinos y rusos, el objetivo central de este encuentro fue entablar un diálogo constructivo para mitigar las tensiones en curso y garantizar la seguridad energética mundial. Este paso significativo marca un intento directo de abordar los desafíos de seguridad internacional a través de la cooperación entre tres de las potencias más influyentes del planeta.

Nuevas Estrategias para Energía y Seguridad Nuclear

El comunicado oficial emitido después de la sesión detalla los compromisos específicos de los tres líderes para impulsar las reformas de las Naciones Unidas. El propósito de estas reformas es abordar de manera más eficaz los desafíos mundiales actuales que amenazan la estabilidad global. Además, los mandatarios acordaron trabajar activamente para aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos. Esta medida busca garantizar un flujo estable de energía, evitando interrupciones críticas en el mercado internacional.

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Asimismo, se estableció un frente común para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Donald Trump presentó esta primera reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin, dos de los principales rivales de Estados Unidos, como una oportunidad única. Según las declaraciones del presidente estadounidense, el objetivo es debatir las normas para el control de las armas nucleares y comenzar a resolver conflictos en Ucrania e Irán. Trump afirmó enfáticamente que estamos haciendo historia y que Estados Unidos, Rusia y China están en una posición privilegiada para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra.

Posiciones de los Líderes sobre Diplomacia Global

Xi Jinping declaró que la reunión se centraría en promover la paz mundial, enfatizando la importancia de la cooperación multilateral. Por su parte, Vladimir Putin hizo referencia a la historia compartida de los tres países como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Putin afirmó que compartimos la responsabilidad de mantener la paz internacional, sugiriendo que la experiencia histórica debe guiar las acciones diplomáticas actuales. Esta perspectiva busca legitimar la intervención conjunta en asuntos de seguridad global bajo el paraguas de la estabilidad post-conflicto.

En un giro inesperado, los tres países criticaron abiertamente a la Corte Penal Internacional (CPI). La declaración conjunta afirma que los funcionarios estatales deberían gozar de inmunidad ante sus procesos y advirtiendo que no debería abusar de su jurisdicción. Este posicionamiento es particularmente relevante dado que el presidente ruso Vladimir Putin es buscado por la Corte. Además, Estados Unidos ha impuesto fuertes sanciones tanto a la CPI como a sus funcionarios por investigaciones recientes, alineando así las posturas de Washington con las de Moscú y Pekín en este desacuerdo institucional.

Impacto en el Pacto Nuevo START y Próximos Pasos

El último pacto de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, conocido como Nuevo START, expiró en febrero, lo que crea un vacío regulatorio significativo. Trump ha declarado que desea un acuerdo nuevo, mejorado y modernizado que incluya a China en sus términos. Sin embargo, la dinámica de poder es compleja dado que China tiene menos incentivos para aceptar limitaciones. Su arsenal de más de 600 ojivas es mucho menor que las más de 5000 ojivas que se cree que poseen tanto Estados Unidos como Rusia, lo que afecta las negociaciones sobre paridad estratégica.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, señaló que la reunión podría, en el mejor de los casos, iniciar un proceso que eventualmente conduciría a una serie de conversaciones sostenidas. Kimball advirtió que necesitamos algo más que teatro diplomático y oportunidades para tomarse fotos entre Xi, Putin y Trump en la APEC. También afirmó que es poco probable que una sola reunión produzca avances trascendentales a corto plazo. Antes de la reunión a tres bandas, que duró más de una hora en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el presidente estadounidense mantuvo una reunión privada por separado con Xi, su tercer encuentro sustancial este año.

En este encuentro bilateral, el presidente estadounidense elogió su amistad y su interés común en que el petróleo se transporte a través del estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el envío de petróleo desde Oriente Medio y se cerró repetidamente debido a los ataques durante la guerra con Irán. Trump sugirió que presionaría a Xi para que comprara más productos agrícolas estadounidenses, vinculando la seguridad energética con los acuerdos comerciales. Xi afirmó que las relaciones entre Estados Unidos y China han sido en general estables y han mejorado durante la presidencia de Trump.

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó que Xi conversó con Trump sobre Taiwán y señaló que ambos países necesitan mejorar la comunicación en temas económicos y comerciales. Además, Trump programó una reunión aparte con Putin, lo que supone la primera vez que los líderes se reúnen para dialogar desde sus conversaciones en Alaska el año pasado. Aquel encuentro no logró alcanzar un acuerdo sobre la guerra de Rusia en Ucrania, pero esta nueva ronda busca cambiar ese rumbo. Trump se refirió a Putin como su amigo y destacó que hemos mantenido una excelente relación durante muchos años.

El encuentro bilateral entre Trump y Putin duró aproximadamente 40 minutos, tiempo en el que se exploraron vías para reabrir el diálogo sobre la seguridad europea. Trump expresó optimismo al señalar que de esto pueden surgir cosas maravillosas, o al menos empezar a suceder. La expectativa en Washington es que estas conversaciones sirvan como un precursor para negociaciones más amplias sobre el control de armamentos y la resolución de conflictos regionales. Sin embargo, los expertos mantienen bajas las expectativas de grandes avances inmediatos, considerando la complejidad de las posturas de cada nación.