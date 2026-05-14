Cumbre Xi-Trump: Llamo a la cooperación y a trabajar como socios, no como rivales

La cumbre entre Xi Jinping y Trump se ha iniciado con un llamado a la cooperación y a trabajar juntos, en lugar de competir como rivales. Además, se analizará la posibilidad de pedir investigaciones preliminares a FGR y SeguridadRocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco.

Arranca cumbre Xi-Trump, con llamado a la cooperación Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y SeguridadRocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de 'Ubica tu Casilla'; pide evitar confusión rumbo a elecciones Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; 'no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección', dice, arrancaron este jueves su cumbre bilateral con llamados a la cooperación y a trabajar como socios, no como rivales.pueden superar la denominada 'trampa de Tucídides' y abrir el camino hacia un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias.

Casa Blanca convoca a festival de oración cristiana de 9 horas, según el Washington Post; participarían Marco Rubio y Pete Hegsethdeben 'ser socios en lugar de adversarios, lograr el éxito los unos para los otros, prosperar juntos y forjar una forma adecuada de convivencia entre las grandes potencias de la nueva era'





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