CURP biométrica para prevenir abusos de identidad en México, fortalece plataforma única de identidad

Las autoridades mexicanas implementarán un nuevo sistema basado en la CURP biométrica (Certificado Único de Registro de Población) para detectar posibles abusos de identidad y fortalecer las acciones de búsqueda en caso de desaparición. Se espera que el trámite sea gradual y gratuito, aunque ha generado críticas por la privacidad y manejo de los datos biométricos.

Me apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo.el nuevo sistema permitirá cruzar información con más de 500 empresas e instituciones, el sistema podrá detectar si alguien intenta usar la CURP para solicitar préstamos, abrir cuentas, tramitar tarjetas o realizar otros movimientos administrativos después del reporte de desaparición.

La CURP mostrará automáticamente la leyenda cuando sea impresa o utilizada en trámites oficiales. La intención es alertar tanto a instituciones como a familiares sobre posibles usos indebidos de la identidad. Arturo Medina explicó que esta medida surge a partir de casos detectados por familias de personas desaparecidas. Muchas descubrieron que, incluso después de la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres querido





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