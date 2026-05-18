CURP obligatoria para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Con la CURP presentada en el trámite, la Semov podrá verificar en tiempo real la autenticidad y validez de la CURP, evitando así errores y fraudes.

Los conductores del Estado de México deberán presentar su Clave Única de Registro de Población ( CURP ) como requisito obligatorio para obtener la licencia de conducir en el Registro de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) del Edomex.

Este cambio se ha establecido a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Movilidad del Estado de México, a fin de conectar sus sistemas y garantizar la autenticidad y validez de las CURP. Con la CURP presentada en el trámite, la Semov podrá verificar en tiempo real la autenticidad y validez de la CURP, evitando así errores y fraudes.

Además, se puede consultar y validar la CURP en tiempo real, a través de los servicios web de RENAPO, y se podrán obtener datos asociados a los usuarios. A partir del 3 de marzo, los ciudadanos del Estado de México que soliciten obtener una licencia de conducir deberán presentar su CURP, pero no está obligado presentar la CURP biométrica.

El convenio firmado entre ambas dependencias contempla la transferencia de datos biométricos a RENAPO con el consentimiento previo y por escrito del titular de la CURP. En ningún caso se ha indicado que la CURP biométrica se Convierta en documento obligatorio para solicitar una licencia de conducir en el estado de México





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