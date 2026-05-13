Curso de IA de 60 horas con certificación digital en línea

La convocatoria está abierta a estudiantes, profesionales y el público en general interesado en aprender sobre la Inteligencia Artificial sin experiencia previa. El curso es de modalidad virtual y ofrece un contenido actualizado y una certificación digital al final.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, profesionales y público en general interesado en incursionar en el uso y comprensión de la IA, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Además del acceso a contenido actualizado, las y los participantes recibirán certificación digital al concluir el programa. El curso tendrá modalidad virtual, con una duración total de 60 horas. Durante las sesiones se abordarán temas como Ingeniería de Prompts, Deep Learning y Modelos, Automatización y Nube, así como Ética y Regulación en inteligencia artificial.

El costo de inscripción es de 400 pesos y el registro deberá realizarse a través del portal oficial de la Universidad: REGISTRO AL CURSO Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 463 02 16 o consultar la página oficial de Educación Continua UAdeC





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