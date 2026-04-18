CUSAEM Invierte en Tecnología y Capacitación para Elevar la Seguridad Estatal

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) inauguran un moderno Centro de Capacitación, Evaluación y Certificación y un sistema C4, fortaleciendo la preparación de sus elementos con especial énfasis en ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención de corrupción, además de certificar a miles de elementos y optimizar la respuesta a emergencias.

En una iniciativa trascendental para el fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado de México, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México ( CUSAEM ) han inaugurado un vanguardista Centro de Capacitación , Evaluación y Certificación , junto con un moderno sistema de Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4). Esta doble implementación, presentada en Tlalnepantla, representa un salto cualitativo en la preparación y profesionalización de los más de 22 mil elementos que componen la corporación, consolidándola como un pilar estratégico dentro del esquema de seguridad estatal.

Carlos Javier Álvarez Cárdenas, titular de la CUSAEM, lideró la ceremonia, destacando que la meta es dotar a su personal no solo de una sólida experiencia operativa, sino también de un respaldo académico riguroso y actualizado. El programa de capacitación abarca áreas de suma relevancia en el panorama actual de la seguridad, incluyendo la ciberseguridad, la aplicación de inteligencia artificial en labores de vigilancia, el manejo experto de armamento y la prevención activa de prácticas corruptas, sentando las bases para un servicio público más eficiente, transparente y confiable.

La alineación de la CUSAEM con estándares de calidad internacional se ve reforzada por su estrecha colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Este organismo, reconocido a nivel nacional, valida oficialmente las habilidades y conocimientos adquiridos por el personal de seguridad, asegurando que cumplan con las exigencias más rigurosas y actuales del sector.

Durante el evento inaugural, se hizo entrega de certificaciones a miembros destacados de la corporación. Este reconocimiento subraya el compromiso de la CUSAEM con la mejora continua y la acreditación de sus efectivos. Como evidencia tangible de este progreso, en 2025, un total de 2 mil 887 vigilantes y custodios recibieron sus certificaciones, un hito que marca un precedente significativo y un compromiso firme con la excelencia dentro de la institución.

La puesta en marcha del nuevo C4 es otro componente crucial de esta estrategia. Este centro de operaciones integrará de manera centralizada las funciones de control, comando, cómputo y comunicación, lo que traducirá en una optimización radical de los tiempos de respuesta ante cualquier tipo de emergencia. La capacidad de coordinar de forma más ágil y efectiva con las diversas autoridades estatales y municipales será fundamental para abordar de manera proactiva y contundente los desafíos de seguridad. Álvarez Cárdenas enfatizó que estas nuevas instalaciones están equipadas con tecnología de punta y operarán bajo protocolos de seguridad y desempeño aún más estrictos, garantizando así la máxima eficiencia operativa y la protección de la ciudadanía.

Este ambicioso proyecto no solo busca mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante incidentes, sino también elevar el nivel ético y profesional de cada integrante de la CUSAEM. La inversión en capacitación especializada y la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas demuestran una visión clara hacia el futuro de la seguridad, donde la prevención, la inteligencia y la respuesta coordinada son los ejes centrales para salvaguardar el bienestar de los mexiquenses y mantener la tranquilidad en el estado.





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