Cuts in Traffic and Protests in Mexico City Ahead of World Cup

Authorities have implemented traffic restrictions in Coyoacán to prevent potential protests, with Canal de Miramontes being the main alternative route for motorists. Meanwhile, mothers of missing persons are mobilizing towards the Estadio Ciudad de México, and teachers are arriving at the Tasqueña station of Line 2 of the Metro. Additionally, the Tren Ligero service has been affected, with limited access to the stadium.

Autoridades implementaron cortes a la circulación en Coyoacán como medida preventiva ante posibles manifestaciones; Canal de Miramontes es la principal alternativa vial para los automovilistas.

Cabe mencionar que se mantienen los servicios de transporte especiales y de transporte público hacia el Estadio Ciudad de México. Madres buscadoras llegan a Calzada Taxqueña para iniciar movilización. Colectivos de madres buscadoras se encuentran en un parque de la Calzada Taxqueña, en donde iniciarán una movilización que pretende llegar al Estadio Ciudad de México.

Los maestros comienzan a arribar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, misma que ya se encuentra resguardada por elementos de la SSC. Autoridades realizan desvíos a la circulación vehicular en Av. División del Norte a partir de la calle de Museo en ambos sentidos. El servicio del Tren Ligero toma por sorpresa a algunos usuarios que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México, ya que solo pueden ingresar con el.

En el cruce de Gran Sur con Avenida del Imán comenzaron a llegar los primeros grupos de la Asamblea Antimundialista, que prevé realizar ‘cascaritas’ en la última milla rumbo al Estadio CDMX. Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México terminan de colocar scooters y bicis en una de las estaciones colocadas temporalmente en Calzada de Tlalpan y Anillo de Circunvalación, colonia Ciudad Jardín





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