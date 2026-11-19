El hacker CyberLeek afirma poseer Grand Theft Auto 6 completo para Xbox y amenaza con liberar el ejecutable si su criptomoneda alcanza los 15 millones de dólares.

El grupo de hackers identificado como CyberLeek ha reactivado sus operaciones y afirma haber publicado una versión completa de Grand Theft Auto 6 para Xbox Series X|S a través de redes de compartición de archivos Torrent. Esta nueva amenaza surge apenas meses después de que la empresa estadounidense Rockstar Games lanzara oficialmente el título para PlayStation 5 y Xbox, concluyendo una espera de trece años caracterizada por constantes polémicas y obstáculos relacionados con filtraciones previas.

Amenazas de CyberLeek y el archivo ejecutable

CyberLeek asegura en su sitio web que ha distribuido un build del juego que pesa aproximadamente 209 gigabytes. Además, el grupo ha anunciado explícitamente que poseen el archivo ejecutable principal, el cual no se encuentra incluido en los archivos actuales, y amenazan con liberarlo públicamente en una fecha futura. Esta información ha generado preocupación inmediata en la comunidad de jugadores y en los foros especializados, donde algunos usuarios han reportado haber descargado el material compartido.

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Mecanismo de presión económica con criptomonedas

La estrategia de extorsión utilizada por este grupo está directamente vinculada al mercado de las criptomonedas. CyberLeek declaró que liberará el ejecutable faltante antes de lo previsto si su propia divisa digital alcanza un valor de mercado de quince millones de dólares. Este umbral representa exactamente la mitad de la meta inicial de treinta millones de dólares que el grupo había establecido inicialmente, demostrando que sus acciones tienen un claro incentivo financiero detrás.

Críticas a Take-Two Interactive y prácticas de la industria

Anteriormente, los miembros de CyberLeek se presentaban bajo una fachada de activistas en defensa de los derechos de los consumidores, criticando duramente las prácticas comerciales de grandes editores como Take-Two Interactive. Sin embargo, la comunidad detectó rápidamente que todo el material filtrado contenía enlaces directos para comprar su criptomoneda. Esto permitió que los usuarios que adquirían la divisa digital tuvieran capacidad de influencia para determinar qué contenido se filtraría posteriormente, desmontando su narrativa de justicieros.

Implicaciones técnicas para la emulación y piratería

Si la autenticidad de este material se confirma, Rockstar Games y Take-Two Interactive deberán enfrentar el riesgo de que la comunidad de hackers logre emular el juego en la plataforma de Microsoft. CyberLeek ha afirmado que la versión para Xbox ya podría funcionar a más de treinta cuadros por segundo en sistemas de emulación. Aunque ejecutar archivos nativos de Xbox directamente en sistemas operativos como Windows o Linux es técnicamente complejo, existe el temor fundado de que los modders creen herramientas para facilitar la piratería.

Próximos pasos y posibles versiones para PlayStation 5

El grupo ha especificado que se trata del puerto para Xbox y no para la computadora personal. No obstante, CyberLeek ha mencionado la posibilidad de obtener y filtrar una versión para PlayStation 5, asegurando que trabajarán en ella si la alternativa de Xbox no funciona según lo previsto. Esta amenaza de un segundo frente de ataque refuerza la incertidumbre sobre la seguridad de los títulos de alto perfil en el mercado actual de videojuegos.