El 25 de noviembre en México exige acción frente a estadísticas de SESNSP. La impunidad y la violencia estructural contra las mujeres siguen siendo una realidad urgente y pendiente.

El 25 de noviembre marca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que reafirma la realidad de que en México, ser mujer implica un riesgo diferenciado. Este contexto cotidiano expone a las mujeres a sufrir violencia, discriminación y, en casos extremos, la pérdida de la vida, desafiando la promesa de igualdad en la sociedad actual.

Informe SESNSP Sobre la Violencia

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documenta mensualmente la persistencia de la violencia a través de registros oficiales. La información recabada proviene de las fiscalías de las 32 entidades federativas y de los centros de atención de emergencias del país. Estos datos confirman que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni una suma de tragedias individuales.

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Expresión de Estructura Social

La violencia contra las mujeres es la expresión de una estructura social que tolera distintas formas de control, discriminación y agresión. El feminicidio representa la manifestación más extrema de esta violencia, pero no surge de manera espontánea ni aislada. Anteriormente, existen amenazas, acoso, violencia sexual, violencia económica, violencia digital y violencia familiar.

Estas categorías previas constituyen señales de alerta que frecuentemente pasan desapercibidas por la sociedad y las instituciones. Antes de cometerse un feminicidio, existen momentos críticos donde el contexto permite la escalada de la agresión. La normalización social de estas cifras ha llevado a escandalizar cada caso mediático, pero rara vez se cuestionan las condiciones estructurales que lo hacen posible.

La Realidad de la Impunidad

La sociedad suele interrogar sobre el comportamiento, la ubicación o la vestimenta de las víctimas, evitando analizar por qué los agresores actúan con la expectativa de impunidad. A pesar de los avances normativos y del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva sigue siendo una promesa incumplida.

La existencia de leyes, protocolos y alertas de género pierde todo sentido práctico cuando miles de mujeres enfrentan obstáculos insalvables para acceder a la protección y a la justicia. La ineficacia institucional y la falta de resultados tangibles erosionan la confianza en el sistema de seguridad pública y en las herramientas legales diseñadas para proteger la vida de las mujeres.

Exigencia de Cambio Estructural

El 25 de noviembre no debe reducirse a una conmemoración simbólica, sino convertirse en una exigencia política y ética ineludible. La demanda incluye la asignación de presupuestos suficientes, la creación de instituciones eficaces y la realización de investigaciones rigurosas. Se requieren acciones concretas que transformen las causas estructurales de la violencia.

Mientras las mujeres sigan viviendo con miedo por el simple hecho de ser mujeres, la deuda social con ellas permanece abierta. Mientras esa deuda de justicia exista, el feminismo seguirá siendo no una opción ideológica, sino una demanda indispensable para garantizar la dignidad y la seguridad de todas las mujeres en el país.