Día de la Hamburguesa: Ofertas de Carl's Jr, Burger King y McDonald's en Guanajuato

Celebra el Día de la Hamburguesa con ofertas en cadenas de comida rápida en Guanajuato. Conoce las promociones de Carl's Jr, Burger King y McDonald's, así como las sucursales participantes y los requisitos para acceder a los descuentos este 28 de mayo.

¡Hamburguesas gratis en Guanajuato ! Este 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa y varias cadenas de comida rápida se suman a la celebración con ofertas especiales en sus sucursales del estado.

Carl's Jr, Burger King y McDonald's han anunciado a través de sus redes sociales las promociones que estarán vigentes únicamente durante esta jornada. Cada establecimiento ha definido condiciones específicas para acceder a los beneficios, que incluyen desde hamburguesas a precio promocional hasta obsequios con la compra de combos. Es importante revisar los detalles, ya que algunas ofertas no aplican en todas las ubicaciones, excluyen aeropuertos o no son válidas en compras digitales.

A continuación, se detallan las promociones y las direcciones de las sucursales participantes en Guanajuato





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