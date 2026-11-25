Testimonios en el Día Local de la Memoria Transgénero revelan la cruda realidad de la exclusión laboral y el rechazo familiar que enfrentan las mujeres trans en la Ciudad de México.

El 24 de noviembre de 2024, la Ciudad de México conmemoró el Día Local de la Memoria Transgénero con testimonios desgarradores sobre la exclusión sistemática que sufren las mujeres trans. En este marco, jóvenes como Yaaitana y adultos mayores como Marisol Cuevas compartieron sus historias para visibilizar la brecha entre la ley y la realidad diaria. Estos relatos destacan la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen derechos básicos y seguridad.

Rechazo Familiar y Expulsión Temprana

La historia de Yaaitana comienza con una violencia familiar severa a la edad de 13 años. Fue golpeada, amarrada y expulsada de su hogar por su madre y hermanos. Esta experiencia no es única, según señaló Denise, quien afirmó que muchas mujeres trans enfrentan situaciones similares desde los 11 o 12 años. La expulsión temprana obliga a estas personas a buscar mecanismos de supervivencia inmediata, a menudo en condiciones precarias.

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El rechazo inicial se convierte en una cadena de obstáculos que limita el desarrollo vital. La pérdida del núcleo familiar temprano deja a las jóvenes sin red de apoyo, lo que las hace vulnerables a la explotación y la pobreza. Esta dinámica social es un factor clave que determina la salud mental y física de la población trans en la capital.

Barreras en el Mercado Laboral y Salud

A pesar de contar con títulos profesionales, muchas mujeres trans son relegadas a empleos informales o inestables. Denise explicó que la discriminación persiste en el mercado laboral actual, al igual que hace 20 años. Las opciones se limitan a trabajos de limpieza, estilismo o trabajo sexual, opciones a las que se ven orilladas por el cierre de puertas en otros sectores.

Los datos de la Encuesta T de 2020, realizada por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, respaldan esta percepción. De 219 mujeres trans encuestadas en la Ciudad de México, solo el 36.1 por ciento tenía empleo formal con prestaciones. El resto se distribuyó en informalidad, autoempleo, desempleo y trabajo sexual. Además, el 82.6 por ciento reportó discriminación y el 72.1 por ciento afirmó haber sufrido violencia.

Estadísticas de Violencia y Desamparo Jurídico

La inseguridad jurídica y social es alarmante, según la organización Letra eSe. En 2024, la Ciudad de México registró la cifra más alta de asesinatos de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en el país. Estos datos reflejan un entorno hostil donde la denuncia es baja y la impunidad alta. Solo el 12.6 por ciento de las víctimas de agresión reportó los hechos, mientras que el 87.4 por ciento guardó silencio.

El sistema de salud también presenta fallos graves. La discriminación institucional disuade a muchas trans de buscar atención médica. El trato irrespetuoso y la no reconocimiento de su identidad de género por parte del personal sanitario crean barreras insuperables. Denise destacó la urgencia de una ley integral trans que obligue a estas instituciones a garantizar una atención adecuada y respetuosa.

Narrativas de Supervivencia y Resiliencia

La trayectoria de Yaaitana ilustra los efectos devastadores de la exclusión. Tras ser expulsada, inició el trabajo sexual a los 13 años, enfrentando violencia de clientes. Desarrolló una adicción al crack que le tomó 11 años superar, llegando a pesar solo 35 kilogramos. A pesar de las secuelas físicas, ha encontrado apoyo en Alcohólicos Anónimos y combina el estilismo con otros oficios.

En contraste, Marisol Cuevas Fuentes, de 72 años, ofrece una visión diferente gracias al apoyo familiar. Sus padres la acompañaron en su transición a los 16 años y en la gestión de documentos. Estudió Contaduría y ejerció su profesión sin recurrir al trabajo sexual. Su caso demuestra que el respaldo familiar es un factor determinante para el bienestar y la autonomía económica.