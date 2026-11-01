Día de Muertos 2026: Cuándo llegan las almas y qué ofrecer a los angelitos

Descubre la fecha exacta de llegada de las almas en el Día de Muertos 2026 y conoce los elementos tradicionales para honrar a los angelitos en las ofrendas.

El Día de Muertos 2026 se aproxima rápidamente, trayendo consigo una de las interrogantes más recurrentes entre las familias mexicanas: ¿cuál es el momento preciso en que las almas de los difuntos llegan a visitar las ofrendas preparadas en sus hogares? Esta celebración, que hoy marca un día especial para recordar a las pequeñas almas que partieron prematuramente, integra elementos simbólicos profundos como las veladoras encendidas, las flores de cempasúchil, el agua para saciar la sed del viaje, la sal para purificar el espíritu, las calaveras de chocolate y los alimentos favoritos de quienes ya no están, bajo la creencia ancestral de que regresan para compartir un instante con sus seres queridos.

Calendario de llegada de las almas

Aunque los festejos principales y las actividades comunitarias se concentran en los días 1 y 2 de noviembre, la tradición establece que la llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre. En esta fecha inicial, se honra a los fallecidos y se preparan los altares con la intención de recibirlos según la creencia, en su regreso desde el Mictlán, el lugar de descanso final en la cosmovisión mexica. Este período de preparación es crucial para invitar a las almas a recorrer el camino trazado por los pétalos de cempasúchil hasta el altar familiar.

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El 1 de noviembre está dedicado específicamente a la llegada de los angelitos, término con el que se refiere a los niños fallecidos. A estas almas se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos especiales, reconociendo su inocencia y juventud. Esta fecha coincide también con el Día de Todos los Santos, una festividad de origen católico que reconoce a todas las personas que alcanzaron la santidad, incluso aquellas que no fueron canonizadas oficialmente por la Iglesia, fusionando así dos tradiciones distintas en una sola celebración.

En México, esta fecha se conoce popularmente como el Día de los Angelitos, pues las familias la dedican especialmente a recordar a los niños que murieron, a menudo a una edad temprana. La celebración también cobra vida en las calles, donde es común encontrar a niñas y niños disfrazados de calabazas, diablitos y otros personajes alegóricos que salen a pedir la tradicional calaverita, manteniendo viva la alegría y la participación comunitaria en torno a la muerte y la vida.

Historia del Día de Todos los Santos

La celebración del Día de Todos los Santos tiene un origen histórico que se remonta al papa Bonifacio IV, quien inició formalmente esta festividad un 13 de mayo en el año 609, al dedicar el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires. El propósito era honrar a los protectores de la Iglesia y contrarrestar las prácticas paganas existentes en la región, estableciendo una base doctrinal clara para la conmemoración religiosa. Este acto fundacional marcó un punto de inflexión en el calendario litúrgico occidental.

Sin embargo, la fecha se trasladó posteriormente al primer día del onceavo mes, tras que el papa Gregorio III dedicara una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en gloria a todos los santos durante su orden, un proceso que ocurrió entre el año 731 y 742. Según el calendario romano vigente, esta fecha se celebra seguida al Día de los Fieles Difuntos, donde se conmemora a las almas de los justos que permanecen en el purgatorio y de los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros.

De hecho, la iglesia invita a todos sus fieles creyentes a rezar por todas las ánimas que se encuentran en el Purgatorio y no han alcanzado el cielo todavía, buscando su liberación y paz eterna. El Día de Todos los Santos también insta a que los feligreses conozcan la vida y obra de los beatos y se inspiren en ella como un acto de ejemplo a seguir en cuanto a su fe y fiel servicio por el Señor, integrando la veneración de los santos como guía espiritual para la comunidad.

Preparación de ofrendas para los angelitos

La noche del 1 al 2 de noviembre es cuando la ofrenda alcanza su máximo esplendor, marcando el momento culminante de la celebración. Es el Día de los Fieles Difuntos, momento en el que se reza por las almas y en algunas zonas del país se pasa la noche entera en los panteones, velando a los familiares y compartiendo recuerdos. Al terminar la celebración, es costumbre degustar todos los platillos y bebidas que fueron colocados en la ofrenda, simbolizando el compartir la comida con los espíritus y luego consumirlos los vivos como parte del vínculo familiar.

Las ofrendas dedicadas a las almas infantiles se distinguen claramente por sus adornos delicados y elementos asociados con la niñez. Elementos como las flores blancas, las veladoras pequeñas o algunos alimentos con sabores suaves son los más elegidos por las familias para ser colocados en los altares. Los juguetes también son necesarios y deberán tener su lugar preponderante en el altar de muertos, ya que evocan a la infancia y representan una manera afectuosa de recordar a quienes fallecieron a una edad temprana.

Alguna pertenencia que evoque al pequeño o pequeña que falleció también debe incorporarse con una intención afectiva, de modo que el altar se convierta en una expresión genuina de memoria y homenaje a su vida breve. Los altares de los angelitos están relacionados íntimamente con la inocencia infantil, y su propósito fundamental es preservar el vínculo emocional con los seres queridos ausentes, manteniendo vivo el amor y la conexión familiar más allá de la muerte.

Orígenes prehispánicos de la tradición

El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una visión del ciclo de la vida muy particular. Según la tradición, las almas visitan sus antiguos hogares para disfrutar de los aromas, sabores y recuerdos que les ofrecen en las ofrendas. Los altares están decorados meticulosamente con veladoras, papel picado, pan de muerto, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos, todo con un propósito claro: honrar la memoria de quienes ya partieron y facilitar su viaje de regreso.

La celebración tiene un origen prehispánico sólido, heredado de los pueblos mexicas, quienes dedicaban varios días a rendir tributo a sus muertos una vez terminada la temporada de cosecha, un periodo que abarcaba entre septiembre y noviembre. Este ritual antiguo era fundamental para asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad, vinculando la agricultura con la espiritualidad ancestral.

Con la llegada de los conquistadores españoles, estas costumbres prehispánicas se fusionaron progresivamente con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, dando lugar a la tradición única y sincrética que hoy se conoce como Día de Muertos. Esta fusión cultural creó una festividad rica en simbolismos, que permite a las familias mexicanas celebrar la vida de sus muertos con alegría, respeto y profundo amor, manteniendo viva una herencia milenaria que trasciende generaciones.