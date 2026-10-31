Día de Muertos 2026: cuándo llegan los difuntos a las ofrendas y cómo se reciben

El Día de Muertos 2026 inicia con la llegada de los difuntos a las ofrendas desde el 27 de octubre. Conoce las fechas, los angelitos y el origen del altar.

El Día de Muertos 2026 se acerca y con él resurge una de las preguntas más frecuentes entre las familias mexicanas: cuándo llegan los difuntos a las ofrendas. Aunque los festejos principales se realizan el 1 y 2 de noviembre, la tradición indica que la llegada de los seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los fallecidos y se preparan los altares para recibirlos en su regreso desde el Mictlán.

Calendario de llegada de los difuntos

De acuerdo con la creencia popular, el 27 de octubre se recuerda a quienes fueron olvidados y se comienza la colocación de las ofrendas. Al día siguiente, el 28 de octubre, se recibe a los difuntos que murieron de forma trágica o violenta, mientras que el 29 de octubre se dedica a las almas que fallecieron ahogadas o en el anonimato.

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El 30 de octubre llegan las almas de los niños que murieron sin bautizar. El 31 de octubre se recibe a quienes nunca nacieron o permanecen en el limbo, así como a los niños que fallecieron sin haber recibido el bautismo. En algunas regiones, esta fecha se relaciona con el llamado Día de los Angelitos, denominación vinculada con el recuerdo de los niños fallecidos.

Para esa ocasión, las familias pueden preparar altares con juguetes, dulces y objetos que eran del agrado de los pequeños. Estos elementos buscan darles la bienvenida y ayudarlos a encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos.

Aunque no existe una hora exacta en que las almas llegan o se marchan, la creencia popular indica que el 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde los difuntos regresan al más allá, dando por concluidas las festividades.

Ofrendas para los angelitos y sus elementos

Las ofrendas dedicadas a las almas infantiles se distinguen por sus adornos delicados y elementos asociados con la niñez. Flores blancas, veladoras pequeñas y alimentos con sabores suaves suelen ser los elegidos por las familias para colocarlos en el altar.

Los juguetes también son necesarios y deben tener su lugar en la ofrenda, ya que evocan la infancia y representan una manera de recordar a quienes fallecieron a una edad temprana. Alguna pertenencia que evoque al pequeño o pequeña que falleció también debe incorporarse con una intención afectiva, de modo que el altar se convierta en una expresión de memoria y homenaje.

Los altares de los angelitos están relacionados con la inocencia infantil y su propósito es preservar el vínculo emocional con los seres queridos ausentes.

Origen prehispánico del altar de muertos

El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según la tradición, las almas visitan sus antiguos hogares para disfrutar de los aromas, sabores y recuerdos que les ofrecen en las ofrendas. Los altares se decoran con veladoras, papel picado, pan de muerto, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos, todo con un propósito: honrar la memoria de quienes ya partieron.

La celebración tiene un origen prehispánico, heredado de los pueblos mexicas, quienes dedicaban varios días a rendir tributo a sus muertos una vez terminada la temporada de cosecha, entre septiembre y noviembre. Con la llegada de los conquistadores españoles, estas costumbres se fusionaron con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, dando lugar a la tradición que hoy se conoce como Día de Muertos.

Este sincretismo se refleja en los elementos que componen las ofrendas, donde lo indígena y lo religioso conviven: la presencia de alimentos y flores de origen prehispánico se une a símbolos católicos como las velas, cruces y santos.

Importancia cultural del Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más significativas de México y del mundo, no solo por su antigüedad, sino por el profundo valor cultural, social y emocional que representa. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008.

Este reconocimiento destaca su valor excepcional como una de las expresiones culturales más antiguas, que integra la cosmovisión indígena con elementos de la fe católica. El corazón de la celebración es el retorno transitorio de las almas de los difuntos a casa.

No se trata de un día de luto, sino de una fiesta que honra la vida y celebra a la persona que fue, recordando sus gustos y su existencia a través de los objetos, la comida y la bebida colocados en la ofrenda. También sana la pérdida, pues permite a las familias dialogar con el recuerdo de sus seres queridos, haciendo que la muerte sea vista como parte del ciclo vital y no como una ausencia definitiva.