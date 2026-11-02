Día de Muertos 2026: desfiles, ofrendas y Catrinas en México

Desfiles, ofrendas y flores de cempasúchil marcan el Día de Muertos en México. Así se viven las celebraciones en distintas ciudades del país.

En todo México y en algunas ciudades de Estados Unidos, las personas comienzan a prepararse para celebrar el Día de Muertos con desfiles, ofrendas, flores y mucho color. Las imágenes difundidas muestran las festividades que se llevan a cabo entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026 en varias localidades mexicanas, entre ellas la Ciudad de México, Mérida y Sisal.

La selección de fotografías recoge escenas de la Gran Procesión de las Catrinas, realizada el domingo 25 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Un hombre vestido como la icónica Catrina mexicana desfiló durante el evento, mientras otras personas caracterizadas del mismo modo recorrían la procesión y el público tomaba fotografías.

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Desfiles de Catrinas y procesiones en la Ciudad de México

La procesión anual del Día de Muertos en la Ciudad de México también contó con artistas disfrazados, quienes desfilaron el sábado 31 de octubre de 2026 como parte de las festividades. Las imágenes muestran vestuarios elaborados y una gran cantidad de participantes.

Otra de las actividades destacadas fue el desfile de perros xoloitzcuintle mexicanos sin pelo, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de noviembre de 2026. Personas acompañadas de sus mascotas participaron en el evento, y una de las perras, llamada Olivia, tuvo el rostro pintado antes del inicio del desfile.

Mercados, ofrendas y flores de cempasúchil

En el Mercado de Jamaica, en la Ciudad de México, se venden manojos de cempasúchil, también conocido como flor de caléndula, que forman parte de las ofrendas del Día de Muertos. Las fotografías del sábado 24 de octubre de 2026 muestran a porteadores y vendedores trasladando estas flores entre los puestos.

En el mismo mercado, un hombre pasó junto a un puesto que vendía estatuas de Catrina, un símbolo emblemático de la festividad. La escena refleja cómo el comercio local se suma a los preparativos previos a las celebraciones.

Celebraciones en Mérida y Sisal

En Mérida, el viernes 30 de octubre de 2026, personas con maquillaje de calavera marcharon durante el Paseo de las Ánimas como parte de las celebraciones. Algunas de ellas vestían trajes tradicionales mexicanos.

En Sisal, el mismo viernes 30 de octubre de 2026, personas vestidas como Catrinas se sentaron a bordo de una embarcación decorada como un altar flotante. La escena muestra cómo las tradiciones del Día de Muertos se expresan en distintos puntos del país.

El Día de Muertos es una festividad en la que se recuerda a los seres queridos fallecidos mediante ofrendas, flores y celebraciones públicas. Las imágenes de este reportaje ilustran algunas de sus expresiones más visibles en las calles, los mercados y las costas de México.