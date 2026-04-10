Día de Muertos: Una coproducción México-Estados Unidos que conquista el Festival de Cine de Guadalajara

La película 'Día de Muertos' destaca en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara como un proyecto ambicioso que fusiona las industrias cinematográficas de México y Estados Unidos. Con un enfoque en la identidad mexicana y una producción mayoritariamente en Jalisco, la película busca conquistar audiencias internacionales. El productor , explica los desafíos y estrategias detrás de esta coproducción binacional.

Día de Muertos para la competencia Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara confirma un ambicioso proyecto nacional que fusiona dos industrias de países diferentes. Filmada en un 95% en territorio jalisciense y generadora de más de 120 empleos, la película entrelaza el imaginario mexicano con los circuitos internacionales, sin comprometer su identidad.

Día de Muertos se desarrolla en un entorno rural mexicano, influenciado por la emblemática festividad y lo inexplicable. Jane, una mujer que despierta sin memoria en una clínica durante las festividades, experimenta visiones del más allá. A su alrededor, el Dr. Balmes y la enfermera Ledesma intentan estabilizarla, aunque sin éxito. Con un elenco que incluye a Max Reeves, Aaron Jakubenko, Adriana Paz, Alejandro Ávila, Daniela Sánchez Reza, Guadalupe Ortiz y Alfredo Herrera, Día de Muertos es una coproducción México–Estados Unidos que reúne a diversas empresas y perfiles creativos. Bajo la producción de , el proyecto cuenta con la participación de Conley Entertainment Group y está respaldado por Lionsgate y Netflix para su distribución. En Tomatazos, tuvimos la oportunidad de conversar con , productor del filme, quien detalló cómo se construyó una película que, aunque arraigada en un contexto local, busca también trascender en otros mercados. ¿Dónde reside verdaderamente la función de un productor en un proyecto como Día de Muertos? reconoce que gran parte de su labor como productor se trasladó al ámbito de la estrategia. Su intervención mantuvo un punto intermedio entre la negociación y la formación de equipos capaces de responder a las exigencias cinematográficas internacionales. “En este proyecto, me involucré más en la parte administrativa, tomando decisiones para asegurar el funcionamiento de la logística”, comentó. Esa faceta, a menudo invisible, implicó coordinar procesos complejos sin que el rodaje sufriera contratiempos. El resultado fue una producción que logró completarse, algo que no siempre ocurre en proyectos de esta magnitud. El productor también participó en las decisiones de casting y en la integración de los equipos técnicos. Su experiencia previa, que abarca tareas operativas en cámara y edición, le permitió comprender las necesidades de cada departamento y seleccionar los perfiles adecuados. “Creo que es crucial cómo se elige a todo el equipo”, señaló. La unión de lo creativo y lo organizativo se volvió esencial al tratarse de una producción que debía cumplir con estándares específicos. La película, además de ser una historia, tenía que destacar por su ejecución técnica de calidad, y lo consiguió. La estructura binacional y el desafío de la adaptación sin perder la identidad El carácter binacional de Día de Muertos, coproducida entre México y Estados Unidos, fue desde el inicio el sello distintivo del proyecto. Trabajar con un guionista no mexicano y con un equipo de inversionistas extranjeros implicó modificar dinámicas habituales en producciones locales. Max Reeves protagoniza Día de Muertos explicó que el equipo mexicano decidió adaptarse a los métodos de trabajo estadounidenses. Esta decisión conllevó cumplir con protocolos y exigencias técnicas diferentes. “Logramos alcanzar el estándar técnico para trabajar al ritmo y bajo las demandas de los equipos de Estados Unidos”, afirmó. El productor observó una genuina apertura por parte del equipo extranjero para integrar elementos mexicanos en la narrativa. La rica simbología del Día de Muertos, así como las locaciones elegidas, fueron parte integral de esa construcción: “Los vi muy entusiasmados con lo que tenemos aquí en México”. Decisiones como rodar en espacios con gran carga visual y cultural nacieron de ese interés por capturar lo que el país ofrece en términos estéticos y simbólicos. El resultado es una película con una fuerte identidad mexicana, que confía en que esa autenticidad pueda llegar a audiencias más amplias sin diluirse. Negociar valor, presupuesto y confianza La película contó con un presupuesto de 1 millón de dólares, y reconoce que uno de los mayores desafíos fue precisamente administrar esa inversión sin comprometer la calidad. La percepción de los costos por parte del equipo internacional generó tensiones que debieron resolverse a lo largo del proceso. “Tuve que defender mucho los costos para que todos tuvieran los recursos que necesitaban”, explicó. Esa defensa lo llevó a negociar con ambas partes, buscando siempre equilibrar las necesidades del equipo mexicano con las condiciones impuestas por los inversionistas. El proceso no estuvo exento de fricciones, pero posibilitó un modelo de trabajo que permitió cumplir con los objetivos del proyecto. describe esta etapa como un constante “tira y afloja”, en el que cada decisión debía justificarse tanto en términos creativos como económicos





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