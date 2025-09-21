Día Mundial del Alzheimer: Un llamado a la acción para combatir la demencia

En el Día Mundial del Alzheimer, se destaca la creciente prevalencia de la enfermedad y la importancia de la concienciación, el diagnóstico temprano y el apoyo a pacientes y cuidadores. Se subraya la necesidad de abordar el Alzheimer como un problema de salud pública en México y en el mundo.

Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Alzheimer , una fecha instituida en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alzheimer ’s Disease International (ADI). Este día tiene como objetivo principal aumentar la conciencia global sobre esta enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta profundamente la memoria, el pensamiento, el comportamiento y, en última instancia, la vida cotidiana de millones de personas.

En México, la situación es particularmente preocupante. Se estima que 1.3 millones de personas viven actualmente con Alzheimer, aunque expertos advierten que la cifra real podría ser significativamente mayor debido a la falta de diagnóstico oportuno y a la estigmatización que aún rodea a esta enfermedad. Ramiro Ruiz García, subdirector de Enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), ha enfatizado la importancia de desmitificar la creencia errónea de que la pérdida de memoria es una consecuencia natural del envejecimiento. Esta falsa percepción, lamentablemente, retrasa la búsqueda de atención médica y agrava el impacto de la enfermedad.\A nivel global, la magnitud del problema es alarmante. Se estima que más de 55 millones de personas en todo el mundo padecen alguna forma de demencia, siendo el Alzheimer la causa más común, representando entre el 60% y el 70% de los casos. Las proyecciones son igualmente preocupantes, con estimaciones que sugieren un aumento a 78 millones de personas afectadas para el año 2030. El Alzheimer ya se ha convertido en la séptima causa de muerte a nivel mundial, lo que subraya la urgencia de abordar esta crisis de salud pública de manera integral y efectiva. El INNN, en respuesta a esta situación, ha implementado una serie de iniciativas destinadas a identificar los diferentes tipos de demencia de manera temprana. Estas acciones incluyen el ofrecimiento de tratamiento farmacológico, terapia ocupacional y programas de rehabilitación cognitiva y física. Sin embargo, la realidad es que un alto porcentaje de pacientes, aproximadamente el 70%, llegan a las instituciones médicas en etapas avanzadas de la enfermedad. Esto limita significativamente la efectividad de las intervenciones terapéuticas y reduce las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los pacientes y retrasar la progresión de la enfermedad.\Si bien la causa exacta del Alzheimer aún no se conoce completamente, se han identificado diversos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entre los factores de riesgo modificables, es decir, aquellos sobre los que se puede actuar para reducir el riesgo, se encuentran la baja escolaridad, la depresión no tratada, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad. Por otro lado, existen factores de riesgo no modificables, como la edad avanzada y los antecedentes familiares de la enfermedad. La OMS estima que hasta el 45% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse o retrasarse mediante la adopción de hábitos de vida saludables. Estos hábitos incluyen la práctica regular de actividad física, evitar el consumo de tabaco, moderar el consumo de alcohol, controlar la hipertensión y la diabetes, y seguir una dieta equilibrada. El Mes Mundial del Alzheimer 2025, bajo el lema #PreguntaSobreLaDemencia y #PreguntaSobreElAlzheimer, busca impulsar la concienciación pública, animando a la población a informarse y a normalizar la conversación sobre esta enfermedad. El objetivo final es combatir el estigma asociado al Alzheimer, promover el diagnóstico temprano y garantizar el acceso a apoyo y recursos para los pacientes y sus cuidadores. Asociaciones de Alzheimer en todo el mundo organizan eventos como caminatas por la memoria, jornadas de información y actividades de recaudación de fondos para visibilizar el impacto de la enfermedad y exigir la implementación de Planes Nacionales de Demencia, herramientas esenciales para garantizar un diagnóstico adecuado, acceso a tratamiento y apoyo post-diagnóstico. Los especialistas coinciden en la necesidad de abordar el Alzheimer como un problema prioritario de salud pública, priorizando la detección temprana, el acceso a tratamientos efectivos y el apoyo integral a los cuidadores. La Secretaría de Salud de México invita a la población a informarse, a reconocer los síntomas y a buscar atención médica ante cualquier señal de deterioro cognitivo, enfatizando que hablar abiertamente sobre el Alzheimer es el primer paso para romper el silencio y enfrentar el reto que representa para millones de familias





