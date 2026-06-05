Día Mundial del Medioambiente: investigaciones sobre cambio climático en Latinoamérica

Artículo que presenta tres investigaciones científicas sobre los impactos del cambio climático en la Amazonía, los peces de México y los incendios en la Patagonia argentina, destacando la urgencia de acciones.

El Día Mundial del Medioambiente , celebrado el 5 de junio, se centra este año en el cambio climático y las respuestas que estamos dando como sociedad.

Latinoamérica, una región especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, es escenario de diversas investigaciones científicas que buscan entender y mitigar estos impactos. A continuación, presentamos tres estudios que abordan desde la conectividad ecológica en la Amazonía hasta los incendios forestales en la Patagonia argentina y los cambios en las poblaciones de peces en México. El primer estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, se enfoca en los corredores resilientes al clima en la Amazonía.

Un equipo internacional de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, identificó más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura. La investigación determinó que la Amazonía occidental, principalmente en Perú, concentra los corredores naturales más importantes para conectar la selva con los Andes.

Estos corredores son vitales para que especies de plantas y animales puedan migrar hacia altitudes mayores a medida que las temperaturas aumentan. Según Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica, ya hay evidencia de árboles y aves desplazándose hacia arriba en zonas como el Valle de Kosñipata y el Cerro de Pantiacolla.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas por la deforestación ligada a carreteras, minería, agricultura y extracción de gas y petróleo. Se identificaron 10 corredores prioritarios aún no protegidos que requieren acciones urgentes de conservación. El segundo estudio analiza los impactos del cambio climático en los peces de ríos mexicanos.

Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México examinaron cómo el aumento de temperatura y la alteración de los regímenes de lluvia afectan la distribución y reproducción de especies nativas. Los resultados indican que muchas especies de agua dulce están migrando hacia latitudes más altas o afluentes más fríos, pero enfrentan barreras como presas y contaminación. Esto podría reducir la biodiversidad y afectar a las comunidades pesqueras locales.

El estudio recomienda crear corredores fluviales y restaurar hábitats degradados. El tercer estudio, realizado por el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, muestra que los incendios forestales en la Patagonia argentina se han intensificado debido al cambio climático. Utilizando datos satelitales y modelos climáticos, los científicos encontraron que las temporadas de incendios son más largas y severas, con un aumento del 40% en el área quemada en las últimas dos décadas.

La sequía prolongada y las olas de calor, agravadas por el calentamiento global, crean condiciones propicias para el fuego. Este fenómeno amenaza los bosques de lenga y ñire, así como la fauna endémica. Se requieren políticas de manejo del paisaje y reducción de emisiones para mitigar este riesgo. Estas tres investigaciones subrayan la urgencia de tomar acciones concretas frente al cambio climático.

Desde la conservación de corredores ecológicos hasta la protección de ecosistemas acuáticos y terrestres, la ciencia ofrece herramientas para guiar decisiones políticas y sociales. En este Día Mundial del Medioambiente, es crucial reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden contribuir a un futuro más sostenible y resiliente





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