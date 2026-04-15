Día Nacional de los Jardines Botánicos: Un encuentro de ciencia, cultura y naturaleza

La UNAM abre sus puertas para celebrar el Día Nacional de los Jardines Botánicos con una jornada llena de actividades educativas y recreativas para todo público. Descubre el fascinante mundo de las plantas, su importancia cultural y sus diversos usos.

Este 18 de abril se celebra el Día Nacional de los Jardines Botánicos con una jornada repleta de actividades para todo público, desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Los asistentes tendrán la oportunidad de maravillarse al descubrir el funcionamiento de las plantas y los múltiples usos que les damos. La XXI edición de este evento, una auténtica fiesta de las plantas, permitirá a los visitantes explorar la interacción de las plantas con la naturaleza y los animales, así como sus aplicaciones en la industria, el arte y la gastronomía . El doctor Salvador Arias Montes destaca que el evento ofrecerá una experiencia integral, incluyendo un banquete con diversos alimentos que deleitarán a los asistentes con sus sabores y texturas únicas.

El evento, que se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, contará con 56 actividades distribuidas en 12 secciones diferentes. Más de 150 académicos, estudiantes y colaboradores participarán en este encuentro, ofreciendo conferencias, actividades culturales, visitas guiadas a las 14 colecciones de plantas vivas, talleres interactivos y una muestra gastronómica.

Este día de puertas abiertas, impulsado por la agrupación International Botanic Gardens Conservation hace más de dos décadas, busca transmitir cuatro mensajes clave al público. En primer lugar, explicar qué es un jardín botánico, diferenciándolo de un parque común. En segundo lugar, resaltar el papel de las plantas como parte del patrimonio biocultural de México, mostrando sus usos en diversas regiones del país. En tercer lugar, presentar las investigaciones académicas que se realizan en un jardín botánico, explorando la evolución y anatomía de las plantas a través de microscopios y otros instrumentos de laboratorio. Finalmente, el evento tiene como objetivo proporcionar conocimientos sobre las plantas y los jardines botánicos a través de experiencias educativas.

El evento ofrece diversas secciones como: conferencias, audiovisuales, demostraciones, talleres, proyecciones, exposiciones, actividades familiares y culturales, visitas guiadas, conversatorios, muestra gastronómica, venta y exhibición de plantas y productos sostenibles.

Los asistentes podrán conocer a fondo el fascinante mundo de las plantas, su funcionamiento, su interacción con la naturaleza y los animales, incluyendo insectos, así como su aprovechamiento en diversos ámbitos. Entre los temas destacados, se abordará el maíz, una planta fundamental en nuestra dieta y cultura, con una exposición y degustación de alimentos elaborados con diferentes variedades nativas de Tlaxcala, utilizadas para hacer tortillas, palomitas, tostadas, pozole, textiles y artesanías.

También se explorarán los quelites, con un stand informativo sobre sus diversas variedades, incluyendo verdolagas y amaranto. Además, se presentarán datos sobre agaves, cactáceas, orquídeas y plantas tropicales, e incluso se recreará un espacio que simula una selva, donde se mostrarán plantas como la vainilla, la piñanona y las palmas de dátiles, revelando sus múltiples usos en nuestra vida cotidiana. Las visitas guiadas a las 14 colecciones de plantas, que incluyen especies tropicales, orquídeas y acuáticas, serán una oportunidad para que los asistentes identifiquen plantas que tienen en casa y para que los expertos respondan a preguntas sobre su cultivo y uso.

Este día se espera que la interacción entre expertos y público fomente el aprendizaje y la comprensión de las características de cada especie





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