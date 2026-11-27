El peso mexicano se deprecia a 19.51 unidades por dólar este viernes 27 de noviembre, impulsado por el diferencial de tasas de Banxico y la Reserva Federal.

La moneda nacional registró una significativa depreciación el jueves 26 de noviembre, extendiendo una tendencia a la baja que la llevó a cotizar en mínimos no vistos desde abril del año pasado. Este viernes 27 de noviembre, el dólar alcanza la cifra de 19.51 pesos por divisa estadounidense, consolidando una jornada crítica marcada por la incertidumbre financiera global y las expectativas sobre las políticas monetarias.

El peso mexicano pierde valor ante presiones

El Banco de México (Banxico) enfrenta un escenario desafiante donde el peso mexicano ha perdido terreno de forma consistente. Esta caída se produce en medio de temores generalizados por el estrechamiento del diferencial de tasas de interés entre Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Los mercados reaccionan con nerviosismo ante la posibilidad de que las medidas del banco central estadounidense afecten la estabilidad relativa del peso mexicano en el corto plazo.

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Tasas de cambio oficiales y FIX detallados

El tipo de cambio interbancario cerró la sesión del jueves 26 de noviembre en 19.50 por cada divisa estadounidense, estableciendo un piso técnico relevante para los operadores del mercado de divisas. Paralelamente, el Diario Oficial de la Federación publicó los valores oficiales correspondientes al viernes 27 de noviembre. Según la información publicada, el tipo de cambio FIX otorgado por el Banco de México establece que el dólar está valuado a la venta en 19.70401648 pesos por cada divisa verde.

Para fines de cálculo de obligaciones en dólares, la tasa oficial se fija en 19.3668 pesos por dólar. Esta cifra es fundamental para las empresas importadoras y los contribuyentes que deben liquidar deudas o impuestos indexados a la moneda estadounidense. La diferencia entre el precio de venta en el mercado libre y la tasa oficial refleja la prima de riesgo y la liquidez disponible en el sistema financiero nacional durante esta volatilidad.

Ventanillas bancarias muestran márgenes variables

Para los ciudadanos y comercios que necesitan realizar transacciones físicas, los bancos ofrecen cotizaciones diferenciadas que incluyen márgenes de ganancia. El viernes 27 de noviembre, la cotización en las principales ventanillas de México refleja esta volatilidad. Afirme cotiza la compra en 18.00 y la venta en 19.60 pesos por dólar. El Banco Azteca ofrece una tasa de compra de 17.65 y una de venta en 19.69, presentando un spread considerable para el cliente minorista.

Banco Ve muestra un comportamiento similar con una tasa de compra en 18.7705 y una venta en 19.7855 pesos, lo que implica un costo adicional para los usuarios que requieren divisa extranjera. Cabe destacar que el SAT mantiene su referencia oficial en 19.1648, igualando la tasa FIX del martes publicada por el Banco de México. Esta discrepancia entre la tasa oficial del SAT y el precio de venta en ventanilla subraya la importancia de comparar opciones antes de realizar cambios de moneda significativos.

Impacto en el mercado y próximas medidas

La depreciación del peso mexicano a 19.51 unidades por dólar este viernes 27 de noviembre tiene implicaciones directas para la inflación importada y el poder adquisitivo. Si bien el Gobierno Federal ha emitido comunicados sobre otros temas prioritarios, como la reducción de la impunidad en feminicidios, el enfoque principal del sector financiero está en la estabilidad cambiaria. La Reserva Federal continúa evaluando sus movimientos, lo que mantiene al peso mexicano en una posición vulnerable ante choques externos.

Los analistas coinciden en que el diferencial de tasas con Estados Unidos sigue siendo el motor principal de la fluctuación. El tipo de cambio FIX de 19.70401648 para la venta y la tasa del SAT de 19.1648 para obligaciones oficiales sirven como pilares para la contabilidad empresarial, aunque el mercado interbancario de 19.50 marca la realidad económica inmediata. La atención se centra en si Banxico interviene o ajusta sus expectativas para contener nuevas caídas en los próximos días tras esta sesión de pérdidas extendidas.