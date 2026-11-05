Dólar en México: Banxico mantiene tasa y peso se fortalece a 18.55 pesos

El peso mexicano se revaloriza tras la victoria demócrata en EE.UU. mientras el Banco de México define la tasa de interés para el jueves 4 de noviembre.

El tipo de cambio del peso mexicano experimentó una revalorización significativa el martes 4 de noviembre, cotizando en un promedio de 18.55 pesos por dólar estadounidense en sucursales bancarias y transacciones electrónicas. Esta apreciación local se consolidó gracias a un retroceso global del billete verde y a un aumento en el apetito por riesgo financiero, impulsado por los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Resultados Electorales EE.UU. Impulsan Peso

La moneda mexicana logró ganancias notables al cerrar los negocios del miércoles 3 de noviembre en 18.5693 pesos por cada divisa estadounidense. Este movimiento representa una recuperación del 1.35% respecto a la sesión anterior, marcada por una fuerte descalabro que había afectado a la divisa local. Los inversores reaccionaron positivamente ante la amplia victoria del partido demócrata en las elecciones, lo que generó mayor estabilidad en los mercados emergentes.

Also read Hoy No Circula miércoles 4 de noviembre en Ciudad de México y Estado de México

Proyecciones del Banco de México

El foco de atención del mercado financiero se ha desplazado hacia la decisión que tomará el Banco de México (Banxico) el jueves 4 de noviembre sobre la tasa de referencia. Esta deliberación es crítica, ya que podría impactar directamente en el desempeño futuro de la moneda nacional frente al dólar. Los analistas observan con detenimiento si el organismo regulador decide mantener la tasa actual o implementa ajustes para controlar la inflación.

Cifras Oficiales del Tipo de Cambio

Según los datos del cierre del miércoles 3 de noviembre, Banxico reportó que el dólar se cotizó en 18.5669 pesos. Para el jueves 4 de noviembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció en 18.6285 pesos por dólar. Esta cifra oficial determina el valor de referencia para operaciones financieras y obligaciones contractuales en el país.

Operaciones Bancarias y Pagos

Las instituciones bancarias muestran variaciones en sus cotizaciones para facilitar el comercio diario. El precio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en 18.7592 pesos por divisa. Mientras tanto, la compra de billetes verdes se realiza a 18.3581 pesos, y la venta se ofrece a 18.7692 pesos, reflejando el margen habitual de los intermediarios financieros.