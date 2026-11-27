El tipo de cambio del dólar en México continúa su tendencia bajista, cotizando a 19.61 pesos este viernes debido al diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de México.

El peso mexicano registra una caída significativa este viernes, situándose en un promedio de 19.61 pesos por cada dólar estadounidense en las instituciones bancarias y en el mercado electrónico. Esta nueva tendencia decreciente se debe principalmente a los temores generados por el diferencial de tasas de interés entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Detalles del cierre bancario y FIX del día

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar el jueves anterior fue de 19.7214 pesos por billete verde, un cálculo basado en el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, el tipo de cambio a peso cerró el 26 de noviembre en los 19.71 pesos por divisa verde para el tipo de cambio continuo durante todo el día. El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico los días hábiles, se estableció en 19.7203 pesos por dólar para este viernes.

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Posiciones de los actores del mercado cambiario

La moneda local experimentó una nueva caída el jueves, marcando la séptima disminución consecutiva. Durante la recta final de los negocios, la divisa cotizaba en 19.7062 unidades por dólar, lo que representa un descenso del 0.64% frente a las 19.5800 unidades que constituían el precio de referencia del miércoles. Este movimiento refleja la reacción inmediata del mercado ante las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.

Las instituciones bancarias mantienen cotizaciones diferenciadas para compradores y vendedores durante la jornada. El dólar estadounidense se cotiza a la compra en 19.3957 pesos por billete verde, mientras que a la venta la cotización alcanza los 19.8553. Esta brecha refleja la volatilidad y la liquidez actual en el sistema financiero nacional.

Impacto inmediato en obligaciones y pagos

El tipo de cambio establecido para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 19.7040 pesos por cada divisa verde. Este valor es crucial para importadores y empresas que tienen deudas en moneda extranjera, ya que determina el costo exacto de liquidación de sus pasivos en pesos mexicanos.

Para conocer las últimas noticias y la cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México, es fundamental monitorear si la tendencia continúa bajando o si se produce una reversión. El análisis del diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de México seguirá siendo el catalizador principal de la cotización en los próximos días.