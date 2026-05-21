Dólar local: debilitamiento en medio de preocupanzas por las negociaciones de paz con EEUU e Irán y por la reunión del Banxico

La divisa local cae ante señales de endurecimiento de Irán en las negociaciones de paz con EU y espera la reunión del Banxico el jueves. La moneda local pierde al menos 6.42 centavos luego del reporte semanal de ayudas por desempleo en Estados Unidos y el registro de 17.2872 unidades por dólar del Banco Central.

La divisa local cae ante señales de endurecimiento de Irán en las negociaciones de paz con EU, mientras los operadores locales esperan las minutas del Banxico .

La divisa local cae tras la publicación del reporte semanal de ayudas por desempleo en Estados Unidos, mientras los operadores locales esperan las minutas de la reunión del Banco de México. Frente al registro de 17.2872 unidades por dólar de ayer, con los datos oficiales del Banco Central, esto significa para el peso una caída de 6.42 centavos, que son equivalentes a 0.37 por ciento.

(DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, avanza 0.38% a 99.47 puntos. En Estados Unidos, la cantidad de solicitudes iniciales de ayuda por desempleo cayó en 3,000, hasta un registro desestacionalizado de 209,000, en la semana finalizada el 16 de mayo. Este dato fue ligeramente menor que una expectativa de 210,000 de los economistas.

En el aspecto local, se espera la publicación de la minuta de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México, más tarde en el día. El banco central redujo su tasa clave en 25 puntos base, a 6.5%, y dio señales de que habría finalizado el ciclo de bajas.

'Nuestro escenario central considera que la tasa clave de interés se mantenga en 6.5% hacia adelante, con una Junta de Gobierno sesgada a que el siguiente movimiento sea un recorte de tasas, no un aumento, lo que buscaremos confirmar en las actas', dijo Banamex. En el tema geopolítico, los operadores reducen el apetito por riesgo tras un endurecimiento de Irán en las negociaciones con Estados Unidos; el país habría rechazado enviar al extranjero su uranio casi apto para fabricar armas, la principal preocupación de Washington.

'La moneda local cede terreno ante un menor apetito por las monedas emergentes, dados las señales mixtas en las negociaciones de Oriente Medio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.29 y 17.41 pesos, respectivamente', dijo Monex Grupo Financiero





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