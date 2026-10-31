Dólar retrocede a pesar de la postura de la Fed; yen se fortalece por pronóstico de inflación del BoJ

El yen ganó frente al dólar el viernes, respaldado por un pronóstico más optimista de inflación por parte del Banco de Japón y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aunque la Fed mantuvo las tasas estables, el euro registró pérdidas mensuales consecutivas tras la decisión de estabilidad del BCE.

El yen se anotó su tercera jornada consecutiva de ganancias el viernes después de que el Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas de interés sin cambios y ofreció un pronóstico alcista para la inflación, mientras que el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense presionó al dólar.

El BoJ mantuvo su tasa principal en el 1.25%, en una decisión ampliamente anticipada, pero subrayó que su política ha entrado en una nueva fase, más restrictiva, abierta a alzas cada pocos meses. Por otro lado, el euro bajó un 0.12%, a 1.1168 dólares, para acabar con una segunda pérdida mensual consecutiva. El jueves había tocado su mínimo desde mayo de 2025, después de que el BCE mantuvo las tasas sin cambios.

El Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia serán el centro de atención la próxima semana. La libra esterlina ganó un 0.15%, a 1.3396 dólares, mientras que el dólar australiano se apreció un 0.09%, a 0.70345 dólares. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cerró estable en 101.88 unidades, pero con una segunda alza mensual consecutiva.