El peso mexicano se debilita frente al dólar tras decisiones de Banxico y la Fed. Conozca los niveles de apertura y el impacto en la economía.

El tipo de cambio del dólar en México alcanzó niveles no vistos en más de un año, superando la barrera psicológica de las 19.00 unidades por dólar. Esta semana, los mercados registraron aperturas cercanas a 19.1410 pesos mexicanos, consolidando un escenario de debilidad para la moneda nacional frente a la divisa estadounidense. La fluctuación responde directamente a las políticas monetarias recientes de las autoridades de ambos países.

Dinámica del Mercado y Precios Bancarios

La cotización del dólar mostró un rango amplio durante la sesión, con un máximo de 19.2591 y un mínimo de 19.0686 pesos. De mantenerse esta tendencia, el valor se mantendría relativamente similar o ligeramente inferior al cierre del viernes, que se registró en 19.1625 pesos mexicanos. La ruptura de la barrera de 19 pesos ocurrió previamente, el jueves 19 de noviembre, cuando la divisa cerró en 19.0850 pesos mexicanos.

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Para el ciudadano promedio que busca cambiar moneda, los bancos ofrecen tasas considerablemente menores que el mercado financiero. De acuerdo con datos de la plataforma Dolario, las entidades bancarias compran el dólar en un rango entre 17.00 y 18.59 pesos mexicanos. En este contexto, Citibanamex se posiciona con la mejor oferta, entregando 18.59 pesos por cada dólar, lo que refleja el diferencial entre la cotización de plaza y la venta minorista.

Impacto de las Decisiones de la Fed y Banxico

El comportamiento del peso mexicano está estrechamente ligado a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco de México (Banxico). La Fed anunció recientemente mantener su tasa de interés sin cambios, situándola en un rango entre 3.75 y 4.00 por ciento. Por su parte, Banxico disminuyó su tasa de interés de referencia a 6.25 por ciento.

Este ajuste en las tasas redujo la diferencia entre ambas condiciones financieras, un factor que históricamente favorecía al peso. La estrechez del diferencial incentivó a los inversores a preferir activos denominados en dólares en lugar de monedas emergentes como la mexicana. Las expectativas de que este diferencial continúe expandiéndose han ejercido una presión adicional hacia la baja en el valor de la moneda nacional.

Calendario Económico y Próximos Pasos

Los indicadores macroeconómicos de ambos países siguen influyendo en la cotización diaria. Esta semana, los mercados observarán el publicación de varios datos clave que determinarán la dirección futura del tipo de cambio. El lunes 23 de noviembre, el INEGI publicará la estimación final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre y el Indicador Global de la Actividad Económica de septiembre.

El martes 24 de noviembre se dará a conocer la inflación en México correspondiente a la primera quincena de noviembre. Tres días después, el miércoles 25 de noviembre, Estados Unidos publicará el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), considerado el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

La semana continuará el jueves 26 de noviembre con la publicación de la tasa de desocupación en México y el reporte trimestral de Banxico. Finalmente, el viernes 27 de noviembre se conocerá la balanza comercial de México. Estos datos serán fundamentales para interpretar si la tendencia alcista del dólar continúa o si existe espacio para una recuperación del peso mexicano.