Dólar se fortalece por tensiones geopolíticas; Real brasileño muestra resiliencia

El índice del dólar sube ante la incertidumbre por las negociaciones entre EE.UU. e Irán, mientras que el real brasileño se mantiene fuerte gracias a los precios del petróleo y un entorno externo favorable. La inflación en Brasil muestra una ligera aceleración, pero el mercado anticipa nuevos recortes de tasas.

El índice del dólar experimentó un ligero avance durante la jornada del martes, impulsado por el resurgimiento de las tensiones geopolíticas a nivel global. La principal causa de esta dinámica se encuentra en la falta de progresos significativos en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán .

Esta situación ha reavivado la preocupación por posibles interrupciones en el crucial estrecho de Ormuz, una vía marítima de vital importancia para el transporte de petróleo. Como consecuencia, los precios del crudo se han mantenido elevados, exacerbando las presiones inflacionarias a nivel mundial.

Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, señala que este escenario de incertidumbre geopolítica actúa como un factor de soporte para el dólar, ya que los inversores tienden a buscar refugio en activos considerados más seguros en tiempos de turbulencia. La persistencia de estas tensiones podría prolongar la fortaleza del dólar en el corto y mediano plazo, especialmente si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no logran avances sustanciales.

La situación en el estrecho de Ormuz es particularmente delicada, ya que cualquier incidente podría desencadenar una escalada de tensiones y provocar un aumento aún mayor en los precios del petróleo, lo que a su vez alimentaría las preocupaciones inflacionarias. El mercado está atento a cualquier señal que pueda indicar una posible resolución de este conflicto, pero hasta el momento, las perspectivas no son alentadoras.

La falta de diálogo constructivo entre las partes involucradas genera un clima de incertidumbre que afecta a los mercados financieros y a la economía global. Paralelamente a la evolución del dólar, el real brasileño ha mostrado una notable fortaleza, cotizando en niveles no vistos desde principios de 2024. Esta apreciación se debe a una combinación de factores favorables para la economía brasileña.

En primer lugar, los altos precios del petróleo han beneficiado a Brasil, que es un importante exportador de este recurso. En segundo lugar, el entorno económico internacional se ha mantenido relativamente sólido, lo que ha favorecido los flujos de capital hacia los mercados emergentes, incluido Brasil. En tercer lugar, la política monetaria brasileña, con tasas de interés relativamente altas, ha atraído a inversores extranjeros en busca de mayores rendimientos.

La mejora de los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones, también ha contribuido a fortalecer el real. Sin embargo, la reciente apreciación del dólar ha limitado las nuevas ganancias del real y podría generar volatilidad en el mercado cambiario a corto plazo. La fortaleza del dólar encarece las exportaciones brasileñas y abarata las importaciones, lo que podría afectar negativamente la balanza comercial.

Además, la volatilidad en el mercado cambiario dificulta la planificación económica y la toma de decisiones de inversión. El Banco Central de Brasil está monitoreando de cerca la situación y podría intervenir en el mercado cambiario para estabilizar el real si considera necesario. La política monetaria y cambiaria del Banco Central jugará un papel crucial en la evolución del real en los próximos meses.

En el frente interno de Brasil, los datos de inflación de abril revelan una aceleración de los precios al consumidor. El Índice de Precios al Consumidor Amplio-15 (IPCA-15) de mediados de abril registró un aumento mensual del 0.89%, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

No obstante, la inflación interanual se elevó hasta el 4.37%, también por debajo de las previsiones. A pesar de esta ligera desaceleración, la inflación sigue siendo una preocupación para el Banco Central de Brasil, que ha implementado una serie de medidas para contenerla. El mes pasado, el Banco Central redujo la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, pero el mercado anticipa que se realizarán nuevos recortes moderados en las próximas reuniones.

La orientación futura del Banco Central será clave para las expectativas de tasas de interés. Un tono más conservador por parte del Banco Central podría generar volatilidad en los mercados financieros, mientras que un tono más acomodaticio podría impulsar la economía. La trayectoria del real dependerá del equilibrio entre el apoyo de las materias primas, el sentimiento global de riesgo y el rumbo de la política doméstica.

En resumen, el panorama económico global y local presenta una serie de desafíos y oportunidades para Brasil, y la evolución del dólar y el real dependerá de la interacción de diversos factores





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Real Brasileño Inflación Petróleo Irán Estados Unidos Tasas De Interés Mercado Cambiario IPCA-15 Infinox

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con IránSeñala que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, que eso una amenaza existencial para la estabilidad global

Read more »

Trump reabre puerta a diálogos directos con Irán: ‘Si quieren hablar, pueden llamarnos’Pero saben las condiciones, dice

Read more »

Trump asegura no tener prisa por lograr un acuerdo con IránAsimismo, reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global

Read more »

Irán dice que se fijaron 'condiciones específicas' para continuar negociación con EE.UU.La propuesta iraní plantea un alto al fuego prolongado, la reapertura del estrecho de Ormuz y posponer el diálogo sobre su programa nuclear para una fase posterior.

Read more »

Guerra en Irán hoy: Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz sin acuerdo nuclearSigue en este LIVEBLOG de N+ Univision las últimas noticias de hoy, lunes 27 de abril de 2026, sobre la guerra en Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz.

Read more »

Putin recibe con gusto a ministro de Irán y promete servir a los intereses de IránPutin recibió al principal diplomático de Teherán, Abbas Araghchi , con quien conversó sobre la guerra en curso en Irán y la mejor manera en que Moscú puede brindar su apoyo

Read more »