El dólar alcanza 19.0750 pesos mexicanos tras recorte de Banxico. El diferencial de tasas reduce la atracción del peso y impacta los mercados financieros locales.

El precio del dólar en México registró un nuevo máximo histórico al superar la barrera psicológica de los 19.00 pesos mexicanos por primera vez en meses. Esta devaluación abrupta se produce en respuesta directa a las decisiones recientes del Banco de México ( Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Para el 20 de noviembre, los datos reflejan una divisa verde cotizando en niveles significativamente altos.

Cotización del dólar el 20 de noviembre

Según los datos recopilados por la plataforma Investing.com, el valor del dólar se situó aproximadamente en 19.0750 pesos mexicanos durante las operaciones diarias. Los mercados registraron fluctuaciones intradía con un máximo de 19.1508 y un mínimo de 19.0397 unidades de la moneda nacional por divisa verde. Esta cifra representa un incremento notable respecto al cierre de la semana anterior, donde el viernes 13 de noviembre el precio fue de 18.5525 pesos mexicanos por dólar.

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En el sector bancario minorista, los tipos de cambio para compras difieren de los mercados interbancarios. De acuerdo con datos de la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.00 y 18.53 pesos por dólar. En este contexto, Citibanamex se posiciona ofreciendo la cifra más alta, entregando 18.53 pesos, lo que lo convierte en la opción más ventajosa para esta transacción específica para los consumidores que realizan ventas de divisa.

Impacto de las minutas monetarias de Banxico

El valor del peso mexicano frente al dólar ha reaccionado principalmente a la expectativa por recortes que brinden un mayor diferencial entre las tasas de interés de Banxico y la Fed. Banxico publicó las minutas de la reunión de política monetaria de noviembre, en donde se tomó la decisión de reducir la tasa de referencia de 6.50 a 6.25 por ciento. Esta cifra redujo el diferencial frente a la tasa de referencia de la Fed, que se mantiene entre 3.75 y 4.00 por ciento.

Este diferencial estrecho aumenta el atractivo de inversiones en dólares y reduce el de aquellas en moneda nacional. Los inversionistas esperaban señales de mayor cautela frente a la depreciación de la moneda, pero la publicación de las minutas alertó a los mercados al mostrar que la mayoría de los integrantes consideró que la depreciación reciente del peso tendría un efecto limitado sobre la economía mexicana. La percepción general es que aún existe margen para continuar con la flexibilización monetaria.

Consecuencias económicas y proyecciones futuras

La señal enviada por Banxico implica más recortes futuros, es decir, mayor diferencial entre las tasas de referencia de Banxico y la Fed y, en consecuencia, más fuga de inversiones en moneda nacional en favor del dólar. Este escenario macroeconómico sugiere una presión persistente sobre el tipo de cambio en los próximos meses, a medida que los flujos de capital buscan rendimientos más seguros en divisas extranjeras.

La situación se agrava en un contexto donde otros indicadores económicos muestran desafíos adicionales. Mientras el precio del petróleo cae y el peso pierde terreno, sectores clave como la restauración enfrentan incertidumbre. Canirac prevé crecimiento de apenas 0.5% en restaurantes pese al Mundial y al turismo, lo que refleja la tensión inflacionaria y cambiaria en la economía real. La combinación de política monetaria restrictiva pero en bajada, junto con variables externas, mantiene al peso mexicano bajo presión constante en los mercados internacionales.