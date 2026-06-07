Dónde comer cerca del Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

Guía de siete opciones gastronómicas alrededor del Estadio Azteca, desde tortas y pozole hasta parrilladas, para quienes buscan comer antes o después del partido inaugural del Mundial 2026.

El Estadio Azteca será el escenario de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y, como cada vez que se celebra un evento de tal magnitud, los fanáticos y visitantes buscan lugares donde comer antes o después del partido.

La zona del coloso, que incluye los barrios de Santa Úrsula, Tlalpan y Coyoacán, ofrece una variedad de opciones gastronómicas que van desde la comida rápida y práctica hasta propuestas más elaboradas y familiares. En esta guía se presentan siete locales que se destacan por su cercanía al recinto, su capacidad para atender a grandes multitudes y la autenticidad de sus platillos, de manera que cada comensal pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a su ritmo y a sus gustos.

Para los que prefieren una solución veloz y sabrosa, Tortas Estadio se encuentra justo sobre el Circuito Estadio Azteca y está diseñada para permitir a los asistentes pedir, comer y volver al flujo de la multitud sin demoras. El local, aunque pequeño, brinda un ambiente acogedor y sirve tortas bien surtidas que aportan la energía necesaria para caminar largas distancias antes de entrar al estadio o para recuperarse después del encuentro.

A poca distancia, la Pozolería San Luis ofrece una experiencia más completa y reconfortante: su pozole, preparado con maíz, caldo, carne, lechuga, rábano, orégano, limón y tostadas, se presenta caliente y abundante, ideal para quien necesita una comida que llene y al mismo tiempo permita disfrutar de una breve pausa sentada. En la zona de Santa Úrsula, Michoacanísimo agrega al recorrido una opción caldosa y contundente que combina birria, consomé, quesabirrias y tacos, todo servido en un estilo familiar que invita a comer sin prisas pero con la urgencia feliz de saciar el hambre.

Para los amantes de los tacos tradicionales, Tacos Charly, conocida por su suadero jugoso, representa una parada obligatoria; aunque no está tan cercana al estadio, resulta una escala acertada antes de dirigirse a Santa Úrsula o como recompensa después del partido. Asimismo, la taquería local situada en Santa Úrsula ofrece tacos rápidos y sabrosos, perfectos para grupos que buscan compartir una comida informal mientras esperan el inicio del juego.

Quienes disponen de más tiempo y desean una comida más pausada pueden optar por Restaurantes Arroyo y El Parrillón del Sur. Arroyo, con su menú tradicional de barbacoa, antojitos y espectáculos familiares, se convierte en un punto de encuentro ideal para visitantes extranjeros que desean probar una muestra representativa de la cocina mexicana en un ambiente relajado.

Por su parte, El Parrillón del Sur, con su propuesta basada en la parrilla y carnes a la brasa, brinda un espacio amplio para grupos que prefieren disfrutar de platos para compartir antes de dirigirse al Estadio Ciudad de México. En ambos casos, es conveniente reservar con antelación, ya que la demanda será alta durante la jornada inaugural.

En resumen, la mejor opción dependerá del tipo de plan que cada asistente tenga en mente: rapidez y proximidad con Tortas Estadio o Pozolería San Luis; comida reconfortante y típica con Michoacanísimo o la taquería de Santa Úrsula; y experiencias gastronómicas más extensas en Arroyo y El Parrillón del Sur. Con esta variedad, los visitantes podrán convertir la alimentación en parte integral de su experiencia mundialista, combinando el sabor local con la emoción del fútbol





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