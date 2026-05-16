¿Dónde estaba el USS Gerald R. Ford durante 11 meses?

El USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo, estuvo desplegado durante 11 meses al servicio de Estados Unidos en Venezuela y en la Guerra en Irán.

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), vuelve a la Unión Europea después de haber estado 11 meses fuera.

Luego de apoyar en Venezuela y la guerra en Irán, la embarcación arribó al Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, recibió la embarcación y elogió el papel de la tripulación en estos meses.

Durante este periodo, el portaaviones sufrió un importante incendio y algunos fallos recurrentes en el sistema de tuberías, lo que puso en cuestión la duración de la misión y la capacidad de la tripulación de soportar una travesía tan prolongada





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