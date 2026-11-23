Roger Goodell confirma la visita de Dallas Cowboys a la NFL en México 2027. Con 15 millones de fans, la franquicia busca su primer partido de temporada regular en el país.

La organización de los Dallas Cowboys ha sido confirmada oficialmente como uno de los equipos que disputarán un encuentro de la temporada regular de la National Football League (NFL) en México durante el año 2027. Esta decisión cierra un ciclo de especulaciones y confirma el interés estratégico de la liga por consolidar su presencia en el mercado latinoamericano con la franquicia texana.

Confirmación Oficial de Roger Goodell y Jerry Jones

Roger Goodell, comisionado de la NFL, reveló durante la cobertura del Mexico City Game en una entrevista con ESPN que existe una posibilidad real de ver a la Estrella Solitaria en el Coloso de Santa Úrsula. El comisionado destacó que ya se han establecido conversaciones directas con Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, para formalizar esta visita histórica en suelo mexicano.

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La noticia fue corroborada por John Sutcliffe, reconocido reportero deportivo de ESPN, quien aseguró que los Dallas Cowboys ya figuren en la lista de equipos confirmados para la gira internacional. Sutcliffe precisó que la organización está evaluando posibles oponentes para el partido, citando a los Chargers, Patriots, Jets, Raiders o Chiefs como rivales potenciales en este evento deportivo.

Historial de Visitas y Expectativas del Fandom

Los Dallas Cowboys poseen el récord de mayor número de apariciones en encuentros en México, con un total de cuatro participaciones a lo largo de su historia deportiva. Sin embargo, todas estas visitas anteriores fueron correspondientes a partidos de pretemporada o exhibición, lo que convierte a la convocatoria de 2027 en su primer compromiso de temporada regular en el país.

La franquicia ha visitado México en cuatro ocasiones históricas: 1994, 1996, 1998 y 2001. En esas campañas, los Vaqueros se enfrentaron respectivamente a los Houston Oilers, Kansas City Chiefs, New England Patriots y Oakland Raiders. Aunque han disputado estos cuatro encuentros, el balance histórico muestra que los Cowboys solo han logrado una victoria en territorio mexicano.

La demanda entre los aficionados es significativa, ya que se estima que la franquicia cuenta con aproximadamente 15 millones de seguidores en el país. Esta base masiva de fans genera una alta expectativa, con la predicción de que más del 50 por ciento de la afluencia al estadio lucirá los colores blanco y azul para apoyar al quarterback Dak Prescott y su plantilla.

Estrategia Global y Oportunidades Comerciales

El interés de los Dallas Cowboys por el mercado mexicano no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la NFL para expandir su alcance global. Aunque la franquicia texana lleva varios años sin poder levantar el trofeo del Super Bowl, su popularidad en Latinoamérica ha sido fundamental para que la liga los lleve a jugar en Brasil durante la campaña reciente.

Jerry Jones ha manifestado públicamente su deseo de que su equipo participe en este tipo de eventos internacionales, reconociendo el valor comercial y de engagement que representa para la marca. La confirmación de la visita a México en 2027 responde a la oportunidad de capitalizar esta lealtad de fans y fortalecer los lazos culturales y deportivos entre Estados Unidos y México.

Para los aficionados que habían esperado ver a Dak Prescott y su equipo en el Estadio Azteca, la noticia representa una validación de su lealtad, ya que en rondas anteriores la organización había optado por otras franquicias como San Francisco y Minnesota para los encuentros de temporada regular.

La planificación logística y la coordinación con las autoridades locales para el evento de 2027 ya han comenzado, asegurando que los Dallas Cowboys estén preparados para presentar su mejor versión en un escenario que promete ser de gran relevancia mediática y deportiva para el futuro cercano del deporte estadounidense en el extranjero.