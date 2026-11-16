Dañados por lluvia en Cuajimalpa reclaman apoyo al gobierno de Orvañanos

Familias afectadas en Cuajimalpa por la lluvia del 1 de junio reportan abandono tras promesas incumplidas. 45 viviendas dañadas y drenaje colapsado generan crisis social en la demarcación.

La administración encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos Rea en la alcaldía Cuajimalpa enfrenta nuevas críticas por la falta de asistencia concreta a los damnificados por la fuerte lluvia que azotó la demarcación el pasado 1 de junio. A pesar de las garantías ofrecidas por el mandatario del Partido Acción Nacional (PAN), los residentes siguen sin recibir los apoyos prometidos, lo que ha generado un clima de frustración y descontento generalizado entre la población afectada.

En una visita realizada el 9 de octubre a la calle 21 de Marzo, Orvañanos Rea aseguró que se brindarían ayudas prioritarias a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, más de un mes después de esa promesa, numerosas familias reportan que el equipo de trabajo del gobierno local ha ignorado sus solicitudes. Entre los afectados se encuentran principalmente adultas mayores que esperaban recibir electrodomésticos y mobiliario para reconstruir sus hogares dañados.

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Testimonios de abandono y promesas incumplidas

Isabel Avilés, una de las vecinas más afectadas por la tormenta, relata que perdió estufas, refrigeradores, camas y otros bienes valorados en cerca de 100 mil pesos. Además, sufrió el desplome de dos predios familiares debido al colapso de una barda, provocado por el drenaje tapado en la calle 21 de Marzo. Avilés señala que la propiedad destruida era un préstamo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) por más de 300 mil pesos, sin contar las pérdidas adicionales.

La afectada explica que se le dio el contacto de Greta Guerrero, funcionaria a quien llamó para reclamar los muebles prometidos. Inicialmente, le aseguraron que sí recibirían el apoyo, pero posteriormente el mensaje dejó de ser contestado. Avilés cuestiona la lógica oficial al indicar que, aunque ahora dicen que no hay daño estructural, es imposible que una vivienda con muros derrumbados no lo tenga.

María de Lourdes Sánchez comparte esta situación de desatención. Además de las pérdidas económicas, Sánchez destaca que las vías secundarias en Cuajimalpa permanecen congestionadas sin que el gobierno de Orvañanos Rea ni administraciones anteriores hayan atendido adecuadamente estas urgencias viales, complicando aún más la vida de los vecinos.

Críticas sobre infraestructura y falta de plan integral

Los ciudadanos señalan que la alcaldía carece de un plan integral para la sustitución de la red de drenaje en calles como la 21 de Marzo. Según Eva Corona, funcionaria local, los trabajos de sustitución solo contemplan una parte específica, no el sistema completo. Esta falta de compromiso ha permitido que el agua residual siga descargándose directamente en los predios, provocando deslaves recurrentes en los muros de las viviendas.

Eva Corona reportó que, desde el 3 de agosto, Isabel Avilés ya había reclamado formalmente la ausencia de un plan para los trabajos de drenaje. En esa ocasión, la secretaria particular del alcalde firmó de recibido el reclamo. A pesar de esto, no se han observado avances significativos que solucionen el problema estructural de la infraestructura hidráulica en la zona.

Diputados de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya habían solicitado en junio pasado garantizar recursos económicos suficientes para los damnificados. Protección Civil confirmó inicialmente al menos 45 viviendas dañadas en colonias como Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango y Contadero. La falta de respuesta oficial ha intensificado las demandas políticas y sociales.

Respuesta institucional y próxima agenda

La situación se mantiene estancada sin una resolución clara. La Razón solicitó al director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación, Guillermo Huerta Ling, una entrevista para conocer la postura oficial sobre los retrasos y la falta de apoyo. Al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta alguna por parte de la administración.

Los vecinos continúan esperando soluciones tangibles mientras enfrentan las consecuencias de la lluvia que concentró el 35 por ciento de las precipitaciones en esta zona. La promesa de octubre sigue siendo letra muerta, y la comunidad exige una intervención efectiva que priorice la reconstrucción y el mantenimiento de la infraestructura crítica para evitar futuros desastres similares.