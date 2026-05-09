Daniel Chimal García pide reunión con gobernadoras y gobernadores para construir un Sistema Integral de Cuidados ante posible adelanto del fin del ciclo escolar

El diputado del PAN, Daniel Chimal García, solicitó una reunión urgente con gobernadoras y gobernadores para abordar la construcción de un Sistema Integral de Cuidados en caso de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026. El legislador expresó su preocupación por el impacto económico que tendría un periodo vacacional prolongado para miles de familias, especialmente para madres trabajadoras y jefas de familia que dependen de ingresos diarios.

El diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum convocar de manera urgente a una reunión con gobernadoras y gobernadores para construir un Sistema Integral de Cuidados ante el posible adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador señaló que existe incertidumbre entre las familias mexicanas, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, anunciara modificaciones al calendario escolar, mientras que la Presidenta aseguró que aún no existe una decisión definitiva sobre la propuesta.

"Mientras ayer la SEP daba por hecho los cambios en el calendario escolar, hoy la Presidenta de México dice que no hay nada definido. La Presidenta debe hablar claro", expresó Chimal al manifestar su preocupación por el impacto económico que tendría un periodo vacacional prolongado para miles de familias, especialmente para madres trabajadoras y jefas de familia que dependen de ingresos diarios.

El panista planteó "un esquema de cuidados integral y una agenda de ayuda económica para las miles de madres trabajadoras y jefas de familia que no podrán salir a generar ingresos por cuidar a sus hijos en casa", luego de advertir que el periodo vacacional podría extenderse hasta tres meses, lo que, consideró, complicaría aún más la economía de hogares que ya enfrentan inflación, altos costos en combustibles y encarecimiento de productos. Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora en la Cámara baja, Ivonne Ortega, anunció que solicitará al Gobierno federal una compensación económica para las personas cuidadoras del país, luego de que la SEP confirmara el adelanto del fin del ciclo escolar





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