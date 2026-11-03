Daniel Saborío conquista bronce en natación en Dakar 2026

El nadador mexicano Daniel Saborío obtuvo la primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 al ganar el bronce en 400 metros libres.

El nadador mexicano Daniel Saborío logró la primera presea para su país en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Dakar, Senegal. Este logro histórico se concretó cuando Saborío cruzó la meta en los 400 metros libres masculinos con un tiempo de 3:52.72 minutos.

Resultados y tiempos de la final

Saborío completó la prueba detrás del atleta árabe Rami Rahmouni, quien se adjudicó la medalla de oro con un registro de 3:47.86 minutos. El ruso Bogdan Toropkin cerró el podio al obtener la plata con un tiempo de 3:50.46 minutos, quedando por delante del abanderado tricolor.

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Primera medalla mexicana en la historia

Este triunfo representa la primera medalla obtenida por la delegación mexicana en toda la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Saborío, quien actuó como abanderado del equipo nacional, se convirtió así en el cuarto deportista mexicano en subir al podio en estos eventos internacionales juveniles.

Antecedentes de abanderados medallistas

Iván García fue el primer clavadista en lograr este hito al ganar bronce en plataforma de diez metros en Singapur 2010. Posteriormente, Alejandra Orozco también destacó en Nanjing 2014 con una plata y un bronce. Natalia Botello fue la última abanderada medallista antes que Saborío, ganando bronce en esgrima en Buenos Aires 2018.

Reacciones emocionales del deportista

Daniel Saborío expresó su profunda gratitud tras recibir el metal, confesando que lloró al recibir su medalla debido a la dificultad del camino recorrido. Reiteró que este resultado es producto del trabajo constante y agradeció a Dios, su familia y sus entrenadores por el apoyo recibido durante su preparación.

Contexto histórico de los Juegos Olímpicos

Los Juegos de Dakar 2026 corresponden a la cuarta edición de esta competencia internacional. Originalmente programados para el año 2022, fueron pospuestos hasta este año por el Comité Olímpico Internacional debido a las consecuencias económicas y operativas derivadas del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020 a 2021 por la pandemia.