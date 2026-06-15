Danny Ocean sorprende a sus fanáticos mexicanos con un concierto gratis en la colonia Roma

El cantante venezolano Danny Ocean se unió a las filas de los artistas que se presentaron en la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y ahora ha sorprendido a sus fanáticos mexicanos con un concierto gratis en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Luego de su exitosa presentación en el evento de inauguración para la Copa Mundial 2026 , el cantante venezolano Danny Ocean sorprendió a sus fanáticos mexicanos con un concierto gratis al aire libre en la colonia Roma de la Ciudad de México.

La cita fue este domingo 14 de junio, hasta donde decenas de personas llegaron convirtiendo el ambiente lluvioso en toda una fiesta al ritmo de canciones como Me rehuso y Dembow. El concierto comenzó a las 17:00 horas y Danny Ocean arrancó con el tema Mónaco, que corearon sin dudar los presentes, para después continuar con Imagínate y Vitamina.

El cantante venezolano también interpretó canciones como Ay Mami, Ley universal y Priti, demostrando el amor que tiene por sus fanáticos mexicanos. Danny Ocean se unió a las filas de los artistas que se presentaron en la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México junto a Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs.

El cantante venezolano interpretó el tema Partidazo que forma parte de las canciones oficiales para la justa deportiva que este año tuvo como sedes México, Estados Unidos y Canadá. A través de sus redes sociales Danny Ocean anunció el concierto gratis que se realizó en el Jardín Pushkin en la colonia Roma de la Ciudad de México.

El cantante expresó su agradecimiento a sus fanáticos mexicanos por recibirle con tanto amor desde el día número uno y dijo que México le ha regalado las cosas más hermosas que ha tenido en su proyecto. Los presentes le hicieron saber su cariño con una de las porras que ya se ha convertido en una de las más icónicas de la Copa Mundial 2026: Danny, hermano, ya eres mexicano





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