El lingüista Luis Fernando Lara coordina la obra 'Cuatro miradas a Dante Alighieri', presentada en la Feria del Libro de Guadalajara 2026, explorando paralelos entre la Comedia y el Mictlán.

El lingüista Luis Fernando Lara ha compartido un fragmento significativo de su reciente libro, titulado 'Cuatro miradas a Dante Alighieri' y publicado por El Colegio Nacional en el año 2025. Esta obra, coordinada por Lara, está programada para su presentación oficial durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, un evento que promete destacar las conexiones culturales entre distintas tradiciones literarias y mitológicas.

Paralelismos entre la Comedia y el Mictlán

La publicación resalta las notables similitudes existentes entre diversos pasajes de 'El Infierno' de Dante y las diversas versiones del inframundo náhuatl. Estas conexiones han sido objeto de análisis previos por parte del propio coordinador, quien ha dejado constancia de sus aproximaciones al tema en publicaciones anteriores como 'Vida y muerte en el Templo Mayor', 'El rostro de la muerte' y 'La muerte entre los mexicas'.

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A través de esta nueva iniciativa impulsada por el doctor Luis Fernando Lara, el El Colegio Nacional inaugura un ciclo dedicado a conmemorar los setecientos años de la muerte del poeta florentino. El objetivo central es exponer los aspectos principales que conciernen al pensamiento encerrado en la 'Comedia' de Dante, así como a las ideas que prevalecían en el mundo mexica.

El viaje de héroes culturales al más allá

El punto de arranque para este análisis es la invitación a emprender un viaje al Mictlán, descrito como el mundo de los muertos, un destino reservado exclusivamente para seres privilegiados. La narrativa establece un paralelismo histórico entre Odiseo, quien tras la guerra de Troya llegó al Hades tenebroso, y Dante, quien a través de la poesía viajó al infierno cristiano acompañado por Virgilio.

De manera similar, la tradición cristiana señala que Cristo bajó a los infiernos y resucitó entre los muertos, tal como lo indica el Credo. En el contexto prehispánico, Quetzalcoatl alcanzó el privilegio de visitar el lugar de los muertos, demostrando que solo aquellos seres investidos de un carácter de héroes culturales o sagrados, incluyendo al poeta, logran traspasar la cortina que separa lo vivo de lo muerto.

Inmortalidad divina y la necesidad humana de trascender

La humanidad ha considerado desde tiempos inmemoriales la muerte como algo inevitable, pero simultáneamente intenta evadirla mediante filosofías y religiones que establecen un 'más allá'. Las variantes de los lugares a los que las esencias humanas pueden llegar reflejan la necesidad presente en los humanos de negarse a morir y trascender de alguna manera, depositando estas expectativas en dioses creados por el hombre.

Los dioses poseen el don de resucitar y pueden volver a la vida a los individuos muertos, a diferencia de los humanos, quienes son finitos. Atributos como la inmortalidad y el poder de viajar al lugar de los muertos y regresar se asignan tanto a las deidades como a los héroes culturales. Ejemplos históricos incluyen a Osiris en el antiguo Egipto y a Gilgamesh junto a su amigo Enkidu, cuyas hazañas fueron cantadas en la antigua Mesopotamia.

Arqueología como máquina del tiempo espiritual

El viaje narrativo que se emprende permite remontarse varios siglos atrás utilizando la arqueología como una moderna máquina del tiempo. Al arqueólogo también le es dado recuperar el tiempo ido por medio de las excavaciones, facilitando el acceso a un mundo donde se encuentran los rostros del pasado que observan a través del tiempo mismo con ojos pétreos.

Algunos chamanes o brujos también tienen el poder de llegar al inframundo mediante prácticas rituales específicas. Este análisis se apoya en relatos de antiguas leyendas, incluyendo las traducciones al idioma español realizadas directamente desde el acadio por el doctor Jorge Silva, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las virtudes y defectos que caracterizan a la humanidad.