Daredevil: Born Again temporada 2: Matt Murdock revela su identidad y Kingpin es exiliado

La segunda temporada de Daredevil: Born Again llega a su fin con un giro impactante: Matt Murdock revela su identidad como Daredevil en público, enfrentándose a Kingpin y logrando su exilio. Sin embargo, el héroe debe pagar un alto precio al ser detenido por sus acciones como vigilante.

La segunda temporada de Daredevil : Born Again ha llegado a su emocionante final en Disney+ , consolidándose como una de las series más aclamadas del Universo Cinematográfico de Marvel .

El Diablo de Hell's Kitchen, Matt Murdock, ha tomado una decisión que cambiará su vida para siempre. Durante el juicio contra Karen Page, se presenta la oportunidad perfecta para enfrentarse a Kingpin en público, sin posibilidad de escape. En un momento que marcará a los fans, Matt Murdock revela al mundo entero que él es Daredevil, rompiendo el secreto que ha mantenido desde la serie original de Netflix.

Esta revelación es crucial para librar a Karen de la cárcel y exponer a Wilson Fisk como el criminal que es. Para demostrar su identidad, Matt realiza un movimiento icónico con su bastón, confirmando que solo Daredevil podría ejecutarlo. Así, logra que el tribunal declare inocente a Karen y acuse a Kingpin.

Sin embargo, Fisk, en un ataque de ira, desata el caos en los tribunales, matando a varios inocentes en su camino hacia Matt. En un enfrentamiento final, Matt logra convencer a Fisk de que abandone Nueva York para siempre, exiliándose en una playa paradisíaca. Aunque Matt logra su objetivo de liberar a la ciudad de Kingpin, su destino no es ideal. Al revelar su identidad, debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones como vigilante.

En una cena romántica con Karen, la policía lo detiene, llevándolo a la cárcel. Este final deja abiertas las puertas para el regreso de The Defenders, con Matt enfrentando un nuevo capítulo en su vida, esta vez desde la prisión





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