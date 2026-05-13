Darwin Núñez podría regresar a la Premier League tras su experiencia en Arabia Saudita

El delantero uruguayo analiza seriamente volver a la Premier League tras una temporada con pocos minutos en el fútbol saudí. clubes como Chelsea y Newcastle están interesados en su fichaje por su perfil versátil y experienca previa en el campeonato inglés.

Darwin Núñez podría convertirse nuevamente en una de las figuras destacadas del mercado de fichajes europeo, especialmente en la Premier League , donde algunos equipos están evaluando su regreso tras una temporada complicada en el fútbol saudí.

El delantero uruguayo, que pasó a la historia por su etapa en Liverpool, podría estar en el radar de clubes como Chelsea y Newcastle United, interesados en reforzar su delantera para la próxima campaña. Según fuentes cercanas al futbolista, su singularidad como jugador físico y veloz, capaz de desempeñarse en múltiples posiciones ofensivas, sigue siendo muy valorada en el mercado europeo.

Aunque en Arabia Saudita no logró la continuidad deseada, las buenas campañas en la Premier League con Liverpool lo mantienen como una alternativa interesante para varios equipos. Su adaptabilidad a la exigencia del campeonato inglés agrega valor a su perfil, ya que no requeriría un proceso de adaptación tan marcado como otros jugadores provenientes de ligas menos competitivas.

Chelsea, que atraviesa una etapa de reconstrucción bajo el nuevo cuerpo técnico, ve en Núñez una opción viable para aumentar la solidez ofensiva del equipo. La ampliación de la plantilla es clave para el club y el uruguayo se ajusta a ciertos criterios técnicos.

Aunque existieron altibajos durante su paso por el fútbol inglés, especialmente en los primeros meses con los 'reds', su capacidad goleadora y sus cualidades físicas le permitieron marcar suhuella y convertirse en un referente dentro del equipo. Mientras tanto, Newcastle podría considerar a Núñez como refuerzo para un proyecto que busca consolidarse tanto en la Premier como en la Champions League.

La Rivera de Tyneside está atravesando por un buen momento futbolístico y la incorporación de un jugador como Núñez podría aportar versatilidad y mayor profundidad al equipo, en vista de los retos que se avecinan en la próxima temporada. Tras dejar el Al-Nassr, en donde tuvo oportunidades esporádicas y no logró consolidar su papel como figura, el uruguayo podría tener una nueva oportunidad en Inglaterra, donde ya mostró su capacidad para competir al más alto nivel.

Las próximas semanas serán cruciales para definir si se materializa alguna oferta concreta que pueda reinsertarlo en el fútbol europeo





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