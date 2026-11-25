Data Cívica revela un aumento del 44.3 por ciento en feminicidios y el uso masivo de armas de fuego. El reporte detalla el impacto de la violencia letal y la circulación transfronteriza de armamento.

La organización no gubernamental Data Cívica publicó el miércoles un informe alarmante sobre la evolución de la violencia letal contra las mujeres en México durante las últimas dos décadas. El reporte destaca que los feminicidios en el país han aumentado un 44.3 por ciento en este periodo, marcando una tendencia al alza sin precedentes en la estadística de género.

El dato más crítico revelado por el estudio es la transformación en los métodos de ejecución de estos crímenes. Las armas de fuego han pasado a estar presentes en el 62.1 por ciento de los homicidios de mujeres registrados en 2025. Esta cifra representa casi el doble de la proporción que se registraba en 2006, cuando solo el 31.6 por ciento de los casos involucraban este tipo de armamento.

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Impacto de la guerra antidrogas en patrones

La ONG Data Cívica establece un vínculo directo entre el aumento de la letalidad y el contexto de seguridad pública iniciado hace veinte años. El análisis toma como punto de partida el inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, lanzada en diciembre de 2006 por el expresidente Felipe Calderón, quien gobernó el país hasta 2012.

Según el reporte Lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres, publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia no es un fenómeno aislado ni una consecuencia secundaria de la criminalidad organizada. Por el contrario, atraviesa tanto los hogares como la vida pública, ocupando un lugar central en la dinámica social del país.

El flujo masivo e ininterrumpido de armas al país procedentes de Estados Unidos ha agravado significativamente esta situación. La ONG afirma que ha cambiado la forma en la que matan a las mujeres, convirtiendo a las armas de fuego en el mecanismo de agresión más utilizado en los últimos años.

Diferencias geográficas y de género en la victimización

El estudio señala otra característica persistente de la violencia letal: la ubicación donde ocurren los asesinatos. En 2025, cerca de 24 de cada 100 mujeres fueron asesinadas en una vivienda, en contraste con 11 de cada 100 hombres. Esta diferencia se ha mantenido constante durante casi dos décadas, evidenciando que el hogar sigue siendo un espacio de alto riesgo para las mujeres.

La violencia sexual también muestra patrones específicos según la edad y el género. El 2.05 por ciento de las mujeres adultas reportó agresiones sexuales en 2025, frente al 0.26 por ciento de los hombres. Las mujeres jóvenes de 18 a 24 años fueron las más afectadas, con un 5.3 por ciento de incidencia reportada durante ese año.

La mayoría de los incidentes de violencia sexual contra mujeres adultas ocurrieron en espacios públicos. El 42.4 por ciento de los casos se registró en la calle y el 25.6 por ciento en el transporte público. En conjunto, casi siete de cada diez hechos de violencia sexual ocurrieron en estos entornos abiertos.

Estadísticas hospitalarias y desapariciones recientes

Los registros preliminares de 2026 revelan que las niñas y mujeres representaron el 92.1 por ciento de los egresos hospitalarios relacionados con agresiones sexuales. De este total, el 56.2 por ciento correspondió a menores de 18 años, lo que indica una victimización temprana y severa de la población femenina infantil.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que México registró 721 víctimas de feminicidio en 2025. Entre enero y octubre de 2026, el número ascendió a 621 víctimas, confirmando la gravedad del problema en el año en curso.

La situación de las desapariciones también es crítica. Solo entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se registró la desaparición de 7,216 niñas y mujeres. Al corte de la consulta, 1,384 personas continuaban desaparecidas o no localizadas, agravando la incertidumbre de sus familias.

Comparación internacional con EE. UU. y Brasil

La comparación entre los homicidios de mujeres en México y Estados Unidos revela coincidencias significativas en el uso de armamento. Según el Violence Policy Center, el 63.9 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio en Estados Unidos fueron asesinadas con armas de fuego en 2024.

Dentro de la sociedad estadounidense existen diferencias raciales notables. Entre las mujeres negras víctimas de homicidio, el porcentaje de asesinatos cometidos con armas de fuego alcanzó el 74.2 por ciento en 2024, frente al 58.2 por ciento entre las mujeres blancas.

En América Latina, Brasil presenta una proporción menor pero preocupante. El Instituto Sou da Paz revela que el 47 por ciento de los homicidios de mujeres en Brasil en 2024 se cometió con armas de fuego, una cifra 15.1 puntos porcentuales inferior a la mexicana.

La letalidad de estas armas en Brasil es extrema. Apenas el 1.3 por ciento de las agresiones contra mujeres cometidas con armas de fuego no terminó en muerte, según la investigación de la ONG brasileña.

El contraste entre América y Europa es especialmente llamativo en cuanto a los medios utilizados. En España, las armas de fuego estuvieron presentes en solo 9 de los 47 homicidios analizados por violencia de género en 2024. Esto representa el 19.1 por ciento, muy por debajo de las cifras registradas en México y Estados Unidos.