David Bisbal revela anécdota con Vicente Fernández y plans musicales en 'Eternos'

David Bisbal comparte su encuentro con Vicente Fernández en Guadalajara y detalla su gira Eternos, que incluye el homenaje a Juan Gabriel con mariachi sinfónico.

El cantante español David Bisbal compartió detalles de su paso por México durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. El artista aprovechó la ocasión para hablar sobre su gira Eternos y reveló un encuentro memorable con la leyenda de la ranchera, Vicente Fernández.

Encuentro con Vicente Fernández en Guadalajara

David Bisbal recordó una visita especial que realizó al rancho del fallecido ídolo musical en Guadalajara. El artista español expresó su profunda admiración por la voz del llamado Charro de Huentitán, quien falleció en diciembre de 2021. Durante esa estancia, Vicente Fernández le ofreció que se llevara a su propio mariachi para acompañarlo en una presentación musical al día siguiente. El legendario cantante le comentó que sus músicos estaban aburridos y deseaban tocar, por lo que Bisbal aceptó la generosa oferta para su actuación.

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Aunque la relación profesional de David Bisbal ha sido más cercana con Alejandro Fernández, con quien ha colaborado en varias ocasiones, el intérprete de Bulería reconoció el respeto que siente por el padre de su colega. Bisbal afirmó sentirse muy cómodo interpretando la música regional mexicana, destacando que siempre ha admirado la trayectoria y el talento vocal de Vicente. Esta experiencia refuerza el vínculo artístico entre el pop español y la tradición ranchera mexicana.

Homenaje a Juan Gabriel en la gira

La producción Eternos, anunciada por David Bisbal, incluye una canción emblemática de la música mexicana como parte central del repertorio. El artista decidió integrar Amor eterno, composición histórica de Juan Gabriel, en su espectáculo dedicado al pop romántico. Bisbal cuestionó cómo podría existir un homenaje a este género sin incluir a uno de sus grandes exponentes, refiriéndose a él como uno de los eternos del pop en español.

Para mantener la esencia original de la pieza, Bisbal optó por un arreglo de mariachi sinfónico. Esta decisión musical busca honrar el carácter mexicano de la canción mientras se adapta a la estética del show. El cantante también reveló que su interés por estos géneros tiene raíces en su infancia en Andalucía, España. Creció escuchando rumba, sevillanas y copla, estilos que luego influyeron en su forma de interpretar el pop contemporáneo.

Proyectos musicales y futuro artístico

David Bisbal adelantó que tiene un proyecto musical en camino para rescatar los sonidos tradicionales de diferentes países. Este trabajo buscará recuperar géneros regionales como las sevillanas y la copla para que el público internacional conozca la riqueza de la música andaluza. El artista considera que esta iniciativa es una forma de compartir el patrimonio cultural de su tierra natal con audiencias globales.

El artista también reflexionó sobre cómo la música funciona como un refugio emocional durante sus conciertos. Bisbal confesó que muchas veces sale al escenario con tristeza, pero termina sonriendo durante toda la presentación. Según el intérprete, no está trabajando cuando canta, ya que el acto de interpretar le permite olvidar los problemas personales. Esta perspectiva subraya la importancia del arte como herramienta de sanación y conexión con el público.