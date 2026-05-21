David Esteva, líder de la ANTAC, ofrece mesa de diálogo y amenaza otras acciones si no hay respuesta del gobierno federal

David Esteva, líder de la Asociación Nacional de Trabajadores en la Agricultura y la Comisión Nacional de los Trabajadores (ANTAC), ofreció una mesa de diálogo para abordar las demandas del campo y amenazó con otras acciones si no hay una respuesta del gobierno federal. Además, Simón Levy, socio del dueño de una empresa sancionada por EU, aseguró que rompió su relación y Leonel Godoy, diputado, rechazó acusaciones por homicidio de Carlos Manzo y anunció una contra demanda contra Grecia Quiroz.

David Esteva , líder de la ANTAC , señaló que se les ofreció una mesa de diálogo mañana jueves Tras más de cinco horas de bloqueo entre Avenida Reforma y Canal del Norte, se enfrentaron a golpes agricultores.

Foto: especial Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relaciónGuía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadoresEsto, tras la convocatoria a una gran manifestación a la que convocaron este miércoles en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Frente para el Rescate del Campo Mexicanosecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, Diputado Leonel Godoy rechaza acusaciones por homicidio de Carlos Manzo; anuncia contrademanda contra Grecia Quiroz ‘No aceptamos ninguna negociación que no sea con los subsecretarios’, dijo Valdez al referirse a que esperan una respuesta entre hoy y mañana para reunirse.

Ante las exigencias de soluciones al campo, indicó que si no hay una respuesta del gobierno federal, los mismos campesinos optarán por otras acciones ‘de mayor presión’ como el ‘Siempre voy a desconfiar de este gobierno porque tenemos demasiadas experiencias donde se incumple la palabra’, expresó el líder del Frente para el Rescate del Campo Mexicano. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!

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