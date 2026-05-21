El tenor mexicano David Lomelí encabezará la Ópera de Dallas a partir del 1 de julio, tras una exitosa trayectoria internacional en la Ópera de Santa Fe y la Ópera Estatal de Baviera. Su nombramiento implica un cambio radical de perspectiva y una transición personal y profesional.

El tenor mexicano David Lomelí asumirá el liderazgo de la Ópera de Dallas a partir del 1 de julio, tras una exitosa trayectoria internacional en la Ópera de Santa Fe y la Ópera Estatal de Baviera.

Su nombramiento implica un cambio radical de perspectiva y una transición personal y profesional. Lomelí se declara 'chilango y regio' y combina la gestión, la innovación digital y la renovación de audiencias en su visión para la Ópera de Dallas. Uno de los desafíos más críticos es el financiamiento, ya que la Ópera de Dallas depende en gran medida de donaciones privadas y sus presupuestos de más de 20 millones de dólares al año.

La creatividad sigue siendo central, pero ahora está orientada a la sostenibilidad de una institución en un entorno cada vez más competitivo. Lomelí plantea la necesidad de presencia digital, diversificación territorial y atractivo internacional para abordar la desconexión entre la ópera y los públicos jóvenes





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