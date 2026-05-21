DAZN estudia alianza con DirecTV Latinoamérica para expansión en región

La plataforma de retransmisiones deportivas DAZN y el operador de televisión de pago DirecTV Latinoamérica están analizando la posibilidad de establecer una alianza comercial, que supondría un importante impulso para DAZN en la expansión de su crecimiento global en América Latina. Desde su compra a AT&T en 2021, DAZN opera en toda Sudamérica y el Caribe y Reaches unos 40 millones de espectadores. Además, posee los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA en países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.

La plataforma de retransmisiones deportivas DAZN , respaldada por Len Blavatnik , está estudiando una posible alianza con DirecTV Latinoamérica, el operador de televisión de pago. Aunque se han mantenido conversaciones durante los últimos meses, actualmente se enfocan únicamente en una asociación comercial en la región, según una fuente.

Un acuerdo con DirecTV tendría un importante impulso para DAZN en Latinoamérica, en la fase de aceleración de su crecimiento global. Desde su compra a AT&T en 2021, DAZN opera en toda Sudamérica y el Caribe y alcanza a unos 40 millones de espectadores.

Además, posee los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA de este año en países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. DAZN se negó a hacer comentarios en relación a este asunto. DirecTV Latinoamérica y el Grupo Werthein no tienen información al respecto





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