De La Espriella decomisa Starlink y armas en la Picota de Bogotá

El presidente colombiano ordena el registro de la Picota. Se incautan 582 celulares, antenas Starlink y miles de SIM. La medida responde a la ofensiva contra el crimen organizado.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la desarticulación de una infraestructura tecnológica criminal en la cárcel La Picota de Bogotá. Las autoridades colombianas registraron diecinueve pabellones de esta instalación, que ostenta el título de la más grande del país. Durante el operativo, las fuerzas del orden decomisaron cincuenta y ochenta y dos teléfonos móviles y tres mil setecincuenta y cuatro tarjetas SIM. La operación también permitió recuperar seis antenas de conexión satelital Starlink, treinta y ocho módems y trescientos cincuenta y seis armas punzocortantes.

Detalles del registro en La Picota

El mandatario presentó el balance de la intervención a través de su cuenta oficial en la plataforma X. Además de los dispositivos electrónicos y las armas blancas, las autoridades incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos. De La Espriella afirmó que las cárceles no pueden permanecer como centros de operaciones criminales. El jefe de estado declaró que no permitirá que los delincuentes sigan ordenando delitos e intimidando a la ciudadanía desde sus celdas.

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Posición oficial contra el narcotráfico

Desde su toma de posesión en agosto, la administración se ha enfocado en la seguridad pública y la lucha contra grupos criminales. El presidente publica diariamente resultados de operaciones militares y contra el narcotráfico en redes sociales. En su mensaje, De La Espriella dejó claro que en la era del Tigre la autoridad se respeta y la ley se hace cumplir. El mensaje dirige un ultimátum a los bandidos que pretenden seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios.

Ofensiva paralela de la Fiscalía General

El registro en Bogotá coincide con una ofensiva nacional de la Fiscalía General contra organizaciones delincuenciales. La entidad informó que en los últimos cuarenta y cinco días intervino más de cuarenta organizaciones criminales. Las acciones policiales abarcaron Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia. Las investigaciones permitieron capturar a trescientos noventa y uno presuntos integrantes de estas estructuras.

Impacto en victimas y territorios

Las operaciones vinculadas a más de mil trescientos eventos criminales han dado respuesta institucional a más de mil doscientas víctimas reconocidas. Por territorios, la Fiscalía intervino doce bandas en Bogotá y once en Cali. También se actuó contra nueve grupos en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. Estos grupos están señalados principalmente de participar en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

Contexto geopolítico y elecciones en EE.UU.

Paralelamente, los estadounidenses acuden a las urnas este martes para renovar buena parte del Congreso. Estas elecciones de medio mandato se anuncian como un veredicto sobre la presidencia del republicano Donald Trump. La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes, que cuenta con cuatrocientas treinta y cinco curules. También hay perspectivas para el Senado, que renueva treinta y cinco de sus cien escaños.

Presión política sobre la administración

Si los demócratas consiguen al menos cuatro de esos treinta y cinco curules, volverían a controlar todo el Congreso. Esto podría poner en aprietos al presidente Trump, de ochenta años, quien se encuentra en la recta final de su mandato. El republicano realizó una campaña intensa de casi un mes, con múltiples mítines diarios en las elecciones legislativas más caras de la historia. Se estima que la contienda superó los once mil millones de dólares en gastos electorales.

Preocupaciones económicas y movilizaciones

Trump calificó estas elecciones como las más importantes de la vida estadounidense antes de pedir la movilización de sus seguidores. El presidente enfrenta la peor cota de popularidad de un mandatario a medio mandato, con cerca del setenta por ciento de descontentos. Los demócratas han canalizado sus esfuerzos de campaña hacia el ala más izquierdista. Este sector ha aportado fondos y una intensa campaña de inscripción de votantes, aunque sus posturas sobre migración e impuestos divergen del electorado promedio.