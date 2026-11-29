La DEA activó canales de denuncia en México, provocando una reacción inmediata del Gobierno mexicano y una queja formal de la presidenta Sheinbaum por acciones unilaterales.

La Administración para el Control de Drogas ( DEA) ha habilitado recientemente canales digitales de denuncia para recibir información sobre organizaciones criminales y presuntos actos de corrupción en México. Este anuncio, realizado por el director Terrance Cole, establece nuevas vías de comunicación para la ciudadanía, incluyendo WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico, con el fin de recabar datos confidenciales que apoyen las investigaciones de la agencia estadounidense.

Prueba de Operatividad del Canal de Denuncias

Con el objetivo de verificar el funcionamiento real de estos mecanismos, el medio LA CRÓNICA DE HOY realizó un ejercicio periodístico probando el número de WhatsApp difundido por la agencia. A las 11:05 horas del día anterior, este medio envió un mensaje inicial con la pregunta: "Hola. ¿Cómo funciona este chat de denuncia?". La conversación permaneció sin respuesta durante el resto de esa jornada.

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Fue hasta las 15:07 horas del día siguiente, aproximadamente 24 horas después, cuando la cuenta respondió con el mensaje: "Hola. Disculpe por la demora. Dígame.". Tras una segunda interacción, el operador agregó: "Puede pasar información y nosotros la verificaremos.". Durante esta prueba no se solicitaron datos personales ni se explicaron protocolos adicionales, limitándose el primer contacto a informar que cualquier información enviada sería verificada.

Es fundamental destacar que este ejercicio tuvo un carácter exclusivamente periodístico para conocer el funcionamiento del canal y no implicó la presentación de una denuncia real. El resultado confirma que el canal permanece operativo y responde a los usuarios, aunque con tiempos de espera significativos para la primera respuesta.

Posición del Gobierno y el Gabinete de Seguridad

La apertura de estos canales provocó una respuesta inmediata del Gobierno de México. El Gabinete de Seguridad señaló que la medida fue adoptada de manera unilateral y recordó que el país cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la corrupción. Asimismo, reiteró que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación entre ambos gobiernos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos por la apertura de estas líneas de denuncia. La mandataria sostuvo que cualquier denuncia relacionada con hechos ocurridos en territorio mexicano debe canalizarse a través de las autoridades nacionales. Además, afirmó que este tipo de mecanismos no deben sustituir las instituciones del Estado mexicano.

Objetivos de la DEA y Alcance de la Investigación

La convocatoria difundida por la DEA no se limita a recibir información sobre integrantes de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense invitó a denunciar también a presuntos funcionarios vinculados con el narcotráfico, operadores financieros, redes de lavado de dinero y cualquier persona que facilite las actividades de los cárteles.

El objetivo, de acuerdo con la propia DEA, es fortalecer investigaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales mediante información proporcionada por ciudadanos. De acuerdo con el mensaje difundido por el director Terrance Cole, toda la información recibida será sometida a un proceso de verificación antes de integrarse a una investigación. Sheinbaum también señaló que la colaboración bilateral debe mantenerse dentro de los cauces establecidos entre ambos países y sin acciones unilaterales.