Dead or Alive 6 para PC: Todas las versiones serán retiradas de Steam

La compañía ha anunciado que todas las versiones de Dead or Alive 6 para PC serán retiradas de la plataforma de Valve el 10 de junio de 2026. Esto incluye la edición estándar, la Digital Deluxe Edition y también la versión gratuita. La decisión coincide con el próximo lanzamiento de una versión renovada que buscará reemplazar por completo la edición actual del juego.

La compañía anunció que todas las versiones de Dead or Alive 6 para PC serán retiradas de la plataforma de Valve el 10 de junio de 2026.

Esto incluye la edición estándar, la Digital Deluxe Edition y también la versión gratuita. La decisión coincide con el próximo lanzamiento de una versión renovada que buscará reemplazar por completo la edición actual del juego. Entre los contenidos que se incluirán en la nueva edición se encuentran el desbloqueo completo de personajes e historia, el paquete musical Vacation to Paradise y luchadores adicionales como Momiji, Nyotengu, Phase 4, Rachel y Tamaki.

Para quienes deseen probar el juego sin adquirir la edición completa, aunque algunos contenidos no serán compatibles con la versión actual. La noticia ha generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad, especialmente entre quienes adquirieron parte de los más de 400 DLC lanzados para el juego durante los últimos años. La compañía no ha explicado por qué decidió retirar por completo la versión actual de Steam en lugar de mantener ambas opciones disponibles





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