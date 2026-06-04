Debate en Colombia por ciudadanía estadounidense de candidato presidencial Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023, ha generado una controversia legal y política sobre si un presidente puede ostentar doble nacionalidad. Respaldado por Donald Trump y con pasaporte italiano, su caso examina las leyes de EE.UU. y Colombia, las declaraciones de expertos y los temores sobre injerencia externa en las elecciones.

El candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha centrado su campaña en un mensaje de patriotismo y conexión con la costa caribeña, utilizando símbolos como un sombrero de paja y la camiseta amarilla de la selección de fútbol.

Sin embargo, su condición de ciudadano estadounidense, obtenida en 2023 después de más de una década viviendo en Florida, ha generado un intenso debate sobre las implicaciones constitucionales y políticas de una doble nacionalidad en un jefe de estado. De la Espriella, quien se enfrentará a Iván Cepeda en la segunda vuelta, recibió el respaldo público del expresidente Donald Trump, un hecho que fue criticado por su rival como una injerencia extranjera, pero que para muchos colombianos fortaleció sus opciones de victoria.

El candidato ha proyectado su relación con Estados Unidos como una ventaja estratégica, publicando una imagen con un águila -símbolo estadounidense- junto al tigre, mascota de su campaña, tras el endorsement de Trump. La pregunta central es si un presidente latinoamericano puede ostentar simultáneamente la ciudadanía estadounidense, un asunto que require un análisis de las leyes de ambos países.

Según expertos en derecho de ciudadanía de Estados Unidos, no existe ninguna disposición legal que exija a un jefe de estado extranjero renunciar a su pasaporte estadounidense. Peter Spiro, profesor de la Universidad de Temple, citó el ejemplo del papa Francisco, quien es ciudadano estadounidense, para ilustrar que la doble nacionalidad no es un impedimento automático.

Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, explicó que la Corte Suprema ha establecido que la ciudadanía estadounidense solo se pierde si el individuo manifiesta explícitamente su intención de renunciar a ella, y que actos como postularse a un cargo en el extranjero no equivalen por sí mismos a una renuncia. Charles Kuck, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló que otros líderes latinoamericanos han tenido doble nacionalidad, como Daniel Noboa, presidente de Ecuador, nacido en Miami.

El caso de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, quien renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir, muestra que la renuncia es una opción, pero no una obligación legal according to US law. En el ámbito colombiano, el analista Luis Gilberto Murillo, exembajador en Estados Unidos, indicó que la Constitución colombiana no prohíbe que el presidente tenga doble nacionalidad, poniendo como ejemplo al actual mandatario Gustavo Petro, quien posee ciudadanía italiana y colombiana.

La duda radica en el concepto de "triple nacionalidad", ya que De la Espriella también tiene pasaporte italiano y vivía en Florencia antes de regresar para candidatearse. Su campaña no ha aclarado si renunciaría a la ciudadanía estadounidense en caso de ganar, aunque él mismo se ha descrito como un patriota que antepone a Colombia.

Sin embargo, ha sugerido que su condición de ciudadano estadidounidense le daría ventaja en las relaciones con la administración Trump, que ha puesto Latinoamérica como prioridad. Incluso ha emitido advertencias veladas sobre la protección que supone su pasaporte estadounidense, indicando que quienes lo amenacen "responderán ante la justicia estadounidense". Republicanos como la representante Maria Elvira Salazar, de Florida, han defendido que De la Espriella representaría los intereses de EE. UU.

, mientras que el senador Bernie Moreno, de Ohio, ha expresado su escepticismo, diciendo que "sentido común" sugiere que no se puede ser presidente de un país y ciudadano estadounidense al mismo tiempo. El debate refleja tensiones más amplias sobre inmigración y lealtad en la política estadounidense





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