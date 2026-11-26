Especialistas y consejeros del INE debaten en el CDMX si ajustar el conteo de votos en coaliciones para reducir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados antes de 2027.

Una controversia técnica y jurídica se ha desatado en la Ciudad de México entre especialistas electorales y autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante un foro institucional, se presentaron propuestas para modificar la interpretación de la ley vigente, buscando que el reparto de curules plurinominales en las elecciones federales de 2027 refleje con mayor precisión el sufragio directo de la ciudadanía. Esta iniciativa busca priorizar la voluntad expresada en las urnas por encima de los convenios políticos firmados por las dirigencias de los partidos.

Propuestas técnicas y modelos matemáticos

Seis de los ocho ponentes que participaron en las primeras mesas convocadas por el INE se pronunciaron a favor de realizar ajustes para frenar la sobrerrepresentación política. Ambos grupos de oradores propusieron que los triunfos de mayoría relativa en distritos coaligados se contabilicen estrictamente al partido que obtuvo más sufragios en las urnas. Este cambio se aplicaría exclusivamente para el cálculo de los topes constitucionales establecidos en la normativa vigente.

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Un experto, fundador de una organización académica relevante, expuso un modelo cuantitativo basado en la teoría de juegos. Su análisis buscaba ponderar el peso real de los sufragios que cada integrante aporta en las coaliciones distritales. Los datos revelan una distorsión significativa: en 2024, la fuerza política obtuvo el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados con solo el 58.4 por ciento de la votación popular. Según la fórmula matemática presentada, esta desproporción habría disminuido de 364 a 329 legisladores asignados, ofreciendo una representación más equilibrada.

Los defensores del cambio argumentaron que el INE posee facultades reglamentarias para emitir este criterio administrativo antes de la próxima contienda electoral. Sostienen que no es necesario aguardar una reforma constitucional para implementar estas medidas correctivas. La intervención de académicos como José Woldenberg Karakowsky y Jacqueline Peschard Mariscal fue fundamental, al solicitar al Consejo General abandonar la interpretación literal de la ley.

Posiciones de los actores políticos y académicos

José Woldenberg Karakowsky y Jacqueline Peschard Mariscal solicitaron al Consejo General abandonar la interpretación literal de la ley y aplicar una lectura histórica del artículo 54 constitucional. Ambos académicos recordaron que la reforma política de 1996 estableció un límite de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación. El objetivo era impedir que una sola fuerza política concentrara la facultad de modificar la Constitución por cuenta propia.

En contra de esta visión, la investigadora Martha Alejandra Tello Mendoza defendió que el esquema electoral mexicano posee un diseño mixto con predominio mayoritario. Sostiene que la ley persigue el fin legítimo de conformar mayorías con capacidad de gobierno. Como especialista de la Escuela Judicial Electoral, afirmó que la reforma de 1996 fijó el límite de ocho puntos por partido político.

Tello Mendoza descartó que en los debates legislativos o en la exposición de motivos existiera una equiparación entre partido y coalición. Argumentó que la asignación de escaños no constituye un caso de derechos humanos, sino un problema de distribución del poder político que debe resolverse dentro de los márgenes normativos vigentes. Subrayó que el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos ordenan eliminar las coaliciones en las listas plurinominales.

Riesgos de activismo judicial y límites constitucionales

La ponente advirtió que las consejerías del INE y las magistraturas del Tribunal Electoral deben respetar la legislación secundaria mediante activismo judicial. Sostenía que cualquier modificación al régimen de coaliciones corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión a través de una reforma constitucional. Afirma que las autoridades electorales no cuentan con la legitimidad democrática para interpretar la Constitución más allá de su sentido literal.

El funcionario señaló que el artículo 224 de la ley electoral general ordena computar las candidaturas coaligadas a favor de los partidos postulantes. Afirmó que el órgano administrativo únicamente emite acuerdos reglamentarios y carece de atribuciones para ejercer control difuso de constitucionalidad. Su postura se basa en que la representación de la nación reside en las cámaras del Congreso.

Esta defensa de la ley escrita se ve reforzada por la experiencia histórica reciente. En todos los escenarios parlamentarios, el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron de forma diferenciada frente a Morena en la discusión de reformas electorales. Esto demuestra la fragilidad de las alianzas y la necesidad de seguir la norma escrita. El consejero concluyó que el límite del ocho por ciento surgió de una negociación con el partido mayoritario en 1996.

Sostuvo que cualquier tránsito hacia una representación proporcional directa exige una modificación formal a la Constitución federal. Las resoluciones administrativas no pueden desatender la ley escrita ni sustituir la voluntad del poder legislativo. El debate continúa mientras el INE evalúa si puede implementar cambios antes de los comicios de 2027, manteniendo el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la firmeza constitucional.