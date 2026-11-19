Legisladores mexicanos debaten la designación de la titular del INE. El presidente de la Mesa Directiva advierte sobre riesgos de inestabilidad y propone prudencia en el proceso electoral.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política, Bolaños-Cacho Cué, ha emitido un llamado a la máxima prudencia en medio de la intensa presión por designar a la nueva titular sustituta del Instituto Nacional Electoral. Este anuncio surge en un contexto de creciente polarización, donde las bancadas de la oposición han solicitado reunirse antes de que la mayoría legislativa del oficialismo proceda unilateralmente con el nombramiento.

Bolaños-Cacho Cué advirtió firmemente que acelerar el procedimiento sin alcanzar un amplio acuerdo partidista generaría que el nuevo árbitro electoral nazca cuestionado desde su origen, debilitando su autoridad moral y legal. La postura oficialista se alinea con la idea de que la renovación completa del colegiado durante un proceso electoral crítico desataría una mayor inestabilidad institucional, la cual podría tener consecuencias imprevistas para la integridad de las elecciones próximas.

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Rechazo a la renovación total del Consejo General

El legislador rechazó contundentemente la propuesta presentada por diversos sectores para cesar a los diez consejeros electorales que actualmente están en funciones. Según señaló Bolaños-Cacho Cué, renovar a todo el colegiado en medio de la campaña electoral provocaría un vacío de poder y una desconexión operativa que perjudicarían la preparación logística de los comicios.

En lugar de una ruptura abrupta, se considera viable analizar la eliminación de las facultades especiales asignadas a la presidencia del instituto para nombrar mandos operativos. Esta medida se propone siempre que se respeten estrictamente los límites legales del proceso comicial en curso, buscando un equilibrio entre la supervisión legislativa y la autonomía operativa del organismo.

Postura jurídica y propuestas del Partido Acción Nacional

Ricardo Monreal Ávila, líder parlamentario, calificó como jurídicamente inviable cualquier intento de reconfigurar el Consejo General del árbitro electoral de manera abrupta. Monreal tildó de "muy fatalistas" los señalamientos formulados por los expresidentes del organismo, quienes advirtieron sobre un riesgo inminente para la credibilidad de las elecciones de 2027 debido a la actual crisis de confianza.

El senador confirmó que responderá formalmente a los ocho puntos planteados por el Partido Acción Nacional para elaborar la convocatoria de selección. El objetivo declarado es encontrar un punto de encuentro que permita descartar el uso de la mayoría calificada de Morena y sus aliados, fomentando así una decisión consensuada y ampliamente legitimada por las fuerzas políticas del país.

Presión de exfuncionarios y vínculos con compañías proveedoras

La Cámara de Diputados ejerce su facultad constitucional de nombrar a una titular sustituta en un plazo razonable, una decisión que responde directamente al pronunciamiento emitido por los cuatro expresidentes del Instituto Federal Electoral y del INE. Estos exfuncionarios, respaldados por una veintena de exconsejeros, han alertado sobre un deterioro significativo de la confianza ciudadana.

La exigencia de elección inmediata y por consenso se deriva de las indagatorias abiertas por presuntos actos de corrupción, las cuales revelaron 89 vínculos entre 83 personas y siete compañías proveedoras. Los exmandatarios exigen que la nueva presidenta sea elegida sin demoras y evalúen una reconformación del Consejo General mediante acuerdos políticos análogos a los alcanzados en las reformas históricas de 1994 y 2007.

Divergencias legislativas y próximos pasos institucionales

El líder parlamentario rechazó la propuesta de su homólogo en el Senado, Ignacio Mier, quien abogaba por mantener la titularidad actual hasta el cierre de la jornada electoral. La postura de la Cámara de Diputados ratifica la necesidad de asegurar una titularidad sustituta robusta antes de que finalicen los procesos electorales en curso.

Las negociaciones continuarán entre las bancadas de oposición y el oficialismo para definir los términos finales de la convocatoria. Se espera que la respuesta a las ocho propuestas del PAN permita clarificar el mecanismo de selección, evitando la imposición unilateral y priorizando la transparencia y la legalidad en la designación del futuro liderazgo del INE.