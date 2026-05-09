Debate sobre omisión grave y revictimización en búsqueda de niño desaparecido en Jalisco

Una madre buscadora que enfermó gravemente durante años de búsqueda y que entregó muestras de ADN a diversas instituciones que no le dieron resultados, lamentó la omisión grave y la revictimización en la búsqueda de su hijo en Jalisco
Todo este dolor consumió su vida y también su salud. A raíz de tantos años de angustia y desesperación, enfermó gravemente, incluso desarrollando cáncer mientras seguía buscando, informó el Colectivo.
Juan Antonio, de 36 años, tenía ficha de búsqueda en el Estado y en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. ¿Cómo es posible que durante casi una década el cuerpo de su hijo haya permanecido ahí y nadie le dijera nada? ¿Cómo es posible que mientras una madre recorría SEMEFOS, fiscalías, hospitales, penales, cárceles y realizaba búsquedas en campo y búsquedas en vida, nunca hubiera una respuesta? lamentó Guerreros Buscadores de Jalisco .
EL ESTADO TIENE UNA DEUDA CON LA BUSCADORA Informaron que Conchita entregó muestras de ADN a diversas instituciones, pero no le habían informado de coincidencias. Todo este dolor consumió su vida y también su salud. A raíz de tantos años de angustia y desesperación, enfermó gravemente, incluso desarrollando cáncer mientras seguía buscando. Hoy no estamos hablando de un simple descuido.
Estamos hablando de una omisión gravísima y de una revictimización cruel hacia una madre buscadora que hizo todo lo que está en sus manos para encontrar a su hijo. ¿Cuántas lágrimas, cuánto desgaste físico y emocional, cuánta enfermedad y cuánto sufrimiento pudieron haberse evitado
