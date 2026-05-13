Decenas of promotores culturales received fake job offers through emails. The information in the emails was false and contained sensitive personal data.

Decenas de afectados fueron contactados por mail para ofertas laborales inexistentes. El mal manejo de sus datos parece venir desde dentro de la dependencia. Capturas de pantalla de los correos electrónicos con información falsa que recibieron los promotores culturales hace 10 días.

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En el mail se incluyó una aceptación y se les pidió presentarse el 4 y 5 de mayo, en un horario acotado y con una serie de documentos en las oficinas institucionales de San Ángel. Un antecedente común tienen los promotores entrevistados: llenaron un formulario de Google donde depositaron datos sensibles, el cual descargaron de la convocatoria oficial de los últimos dos años.

La promotora, quien se postuló en enero, explica: 'Nosotros subimos a la plataforma documentos para participar en la convocatoria. Viene nuestra dirección, teléfono, a qué nos dedicamos, nuestra hoja de vida viene ahí: trayectoria artística, CURP, INE y comprobante de domicilio. Esos papeles ellos ya los tienen.

Esos son los Cuando Campos revisó el correo y llevó lo solicitado, la primera impresión que tuvo fue que todo era verdadero; se les pedía entregar papeles en el tercer piso, por ejemplo: 'Ahí nos reciben los documentos, en el tercer piso. Se me hizo creíble, porque yo ya estuve en Servicio Social, y donde nos revisan los papeles para entrar al Servicio Social o hacer trámites de promotores es en el tercer piso'.

A la promotora Isamar Mendoza, cuyo caso fue el primero en tener impacto público, le llamó la atención que la carta que recibieron estaba membretada, con firmas, logotipos oficiales y un aviso de privacidad: 'Todos los logotipos correspondientes a los programas culturales, Secretaría de Cultura y gobierno de la ciudad vienen aquí, en esta carta, de modo que la hace parecer muy oficial. Así es que muchos compañeros obviamente lo dimos por certero'.

Ana Francis Mor, titular de la SC local, dependencia acusada de la filtración de datos. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL El 4 y 6 de mayo, la Secretaría publicó un comunicado y una tarjeta informativa, respectivamente, en los que se aclaró que todo lo relacionado con el programa de promotores proviene exclusivamente de los correos oficiales (programas.soc.comunitarios.secult@gmail.com, ddccsecultcdmx@gmail.com) y que 'la Dirección de Desarrollo Cultural ha interpuesto una denuncia ante las instancias conducentes contra la o las personas que resulten responsables por este envío', así como una 'investigación interna para deslindar responsabilidades'.

La promotora Beatriz Sandoval dice: lo único que hicieron las autoridades fue responder con un acuse de recibido a un correo, cuyo dominio, por cierto, también es de gmail. Le preocupa que, en las notas informativas oficiales y comunicados oficiales 'sólo apunta, prácticamente, a culpabilizarnos porque no identificamos que no son sus correos. Y aunque sean de gmail, sus correos son otros.

Ahí se queda el comunicado, no hay nada absolutamente relacionado con el robo de esa información o cómo accedieron a ella. Prácticamente nos están responsabilizando de por qué no nos dimos cuenta'. Algo a lo que Campos añade: 'Hay que revisar la dirección IP, hay que hacer una investigación, revisando la dirección IP y van a ver que esa carta salió de ahí. Que ellos se quieran lavar las manos es otra cosa'.

Los testimonios confidenciales señalan la gravedad del asunto: los promotores terminan manejando bases de datos sensibles que no deberían tener a su cargo. Incluso, hay gente que, al ser despedida, se lleva consigo contraseñas de redes sociales y correos que después deben ser recuperadas





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